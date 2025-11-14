野村康太、俳優のターニングポイントとなった作品は？ 「お芝居の階段を一歩昇れた作品」
テレビドラマ『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜』（テレビ東京）など、話題作への出演が続く俳優・野村康太が、等身大の表情をたっぷりと収めた『野村康太 1st写真集 暁紀』（講談社）を発売！ クランクイン！トレンドでは、11月30日に22歳を迎える野村に、いつか行ってみたかったという韓国で撮影された本作の注目ポイントや、活躍が続く俳優のターニングポイントとなった作品、今後の目標までを語ってもらいました。（取材・文＝森出桜／写真＝松林満美）
【写真】爽やかスマイルからクールな表情まで！ 野村康太撮り下ろしカット（全10枚）
■待望の写真集発売に「お待たせしました」
――自身初となる写真集『野村康太 1st 写真集 暁紀』の発売おめでとうございます。現在のお気持ちを聞かせてください。
野村康太（以下、野村）：やっと写真集を出すことができたので、ファンの方には「お待たせしました」という気持ちです。事務所の先輩たちが写真集を出しているのを見ていて、いつか自分も出したいと思っていたので発売できてうれしいです。
――普段から韓国ドラマやK‐POPがお好きとのことですが、韓国での撮影はいかがでしたか。
野村：初めての韓国だったので、韓国ドラマで見ていた景色がたくさん広がっていてとにかく楽しかったです。特に『梨泰院クラス』のロケ地にもなっているナクサン（駱山）公園に行けたのがうれしかったですね。夜景がすごくきれいだったのが印象に残っています。
――今回の写真集のテーマが「はじめての一人旅」でしたが、実際に一人旅に行くとしたらどこに行きたいですか？
野村：もう一回韓国に行きたいです！ まだまだ行けてないところもありますし、洋服が好きなので次はもっと服を見たりしたいです。
――写真集の中で一番お気に入りのカットを教えてください。
野村：バスで撮影した、パーカーと眼鏡をかけた写真がお気に入りです。実はこの時着ているパーカーが私物なんですけど、僕が好きなENHYPENのニキくんとおそろいなんです。写真集に載っている私物はこれだけですし、野村康太らしさが出ている感じがして好きです。
あと表紙の写真は、元々撮影する予定じゃなかった休憩中のカフェで撮ったので一番素に近い感じがします。自然体な表情なので、このときに撮った写真は表紙も含めて全部お気に入りです。
――肉体美も披露されていました。今回の写真集のために特別な身体づくりはされましたか？
野村：普段から筋トレはしているんですけど、今回は2〜3週間前から食事制限をしました。元々役作りで身体を大きくしていたので、写真集に合わせて絞りました。
■目標の俳優は「山崎賢人さん」
――お芝居をはじめてから3年。さまざまな作品に出演されていますが、印象に残っている作品はありますか？
野村：『夫の家庭を壊すまで』は、お芝居の階段を一歩昇れた作品でした。主演の松本まりかさんと共演して、お芝居の感覚をつかめた瞬間がいくつもありましたし、たくさんの方々に見ていただけた作品でもあるので、これからもっと俳優を頑張りたいと思うきっかけにもなりました。
――今後挑戦してみたい役やジャンルがあれば教えてください。
野村：学生役で恋愛映画とかに出たいです。あと韓国ドラマの『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』が大好きなので、日本リメイクがあるなら僕が主人公を演じたいです！
――俳優だけでなく、「MEN’S NON‐NO（メンズノンノ）」専属モデルとしても活躍されています。俳優とモデルと違いなど、意識していることがあれば教えてください。
野村：モデルは、素の自分のまま現場に行って写真を撮っていただけるので、あんまり荷が重くない感じはします。俳優は、役に向けて新しい自分を作ったりとか、自分とは違う考え方を想像しないといけないので、そこが俳優の楽しさでもあるんですけど、しっかりと準備しないといけないなというプレッシャーは感じます。
――目標としている人はいますか？
野村：山崎賢人さんがすごく好きなんです。映画やドラマではお芝居とかアクションがすごくかっこいいのに、バラエティでは可愛らしくて。人柄がいいのがにじみ出ている感じがして、僕もそういう人になりたいなと思います。まだお仕事でご一緒させていただいたことがないので、いつか共演してみたいです。
――俳優活動などお忙しい中で、リフレッシュの方法などがあれば教えてください。
野村：先輩とか友達とご飯に行ったり、サウナに行ったりする時間がすごく好きです。この間は、出身の中学校のバスケットボール部が全国大会に出場したので、同期で集まって試合を見ました。そういう時間がリフレッシュになっています。
――お誕生日が11月30日ということで、22歳はどんな1年にしたいですか？
野村：もっともっと色んな人に顔と名前を覚えてもらいたいです。目標は街を歩けないぐらいになることです（笑）！ あと役者としては、どんな役でもこなせるようになりたいです。いまはどちらかというとビジュアル面で評価されている部分が多いと思うので、お芝居でいろんな人を感動させられる役者になりたいなと思います。
――最後に楽しみにしているファンの皆さんに向けて、改めて本書の見どころや注目ポイントをお願いいたします！
野村：この写真集では、僕が全力で韓国を楽しんでいる姿がたくさん見られますし、大人っぽい表情だったり、あどけない表情だったり、今の僕が詰まりに詰まったステキな写真集になっているので、ぜひ何回も見てほしいです！
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
『野村康太 1st写真集 暁紀』は、講談社より発売中。
