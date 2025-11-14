不二家の「福袋」が発売決定！ キルティングバッグにペコちゃんの首振り人形など詰め合わせ
「不二家」は、2026年1月1日（木）から、ロングセラーキャンディ「ミルキー」の発売75周年を記念した新春福袋を、全国の店舗で発売する。
■「バウムクーヘン1個交換券」が当たるおみくじ付き
今回登場する「福来る！ペコちゃんミルキーBOX2026」は、「ミルキー」発売75周年を記念したグッズや、新しい年を迎えるのにふさわしいペコちゃんのアイテムを集めたスペシャルな福袋。
ラインナップには、75周年オリジナルデザインの「首振りペコちゃん人形」や年始にぴったりな「まねきペコちゃん」のほか、ミルキーフラワー柄の「キルティングバッグ」、「ポーチ」など色あざやかで楽しい商品がそろう。
また、2人に1人の割合で「バウムクーヘン1個交換券」が当たるおみくじ付き。
ちなみに、本商品は宅配限定でネット予約受付サイト「FUJIYA‐Sweets．com」でも購入が可能。近くに不二家洋菓子店がない人や、遠方に住む人へのギフトにもオススメだ。
■華やかな新春スイーツも展開
加えて、11月14日（金）からは、予約限定・数量限定の「スイーツおせち」や「お正月プチセレクション（8個入）」、宅配限定の「スイーツおせち」の予約受付が開始。
さらに、12月26日（金）から順次、「ミルキー」をはじめ、「不二家」のお菓子をたっぷり詰め合わせた「ペコちゃんおたのしみ缶」、干支デザインのかわいいボックスに人気焼菓子を詰め合わせた「新春アソートギフト2026」も販売される。
