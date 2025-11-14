気象庁は14日、国立研究開発法人防災科学技術研究所が高知県沖から日向灘に整備した「南海トラフ海底地震津波観測網（N−net）沿岸システム」の津波観測データ活用を20日から開始すると発表した。津波の検知が最大で約10分早くなり、津波情報などの発表の迅速化や精度向上が図られるという。

防災科技研は南海トラフ地震発生時の被害軽減や防災科学技術発展を目的に南海トラフ地震の想定震源域のうち、観測網が設置されていなかった西側（高知県沖から日向灘）の海底に地震計と水圧計を備えた「南海トラフ海底地震津波観測網（N−net※）」を整備した。N−netは「N−net:Nankai Trough Seafloor Observation Network for Earthquakes and Tsunamis」の略称で、2024年整備完了の「沖合システム」と25年6月整備の「沿岸システム」から構成さている。

気象庁は関係機関の協力で沿岸の津波観測点や沖合に設置された海底津波計、海底地震計の観測データを津波警報など津波情報の発表などに利用。「N−net 沖合システム」の津波観測データについては、24年11月21日から津波情報などへ活用している。

「N−net 沿岸システム」の津波観測データの品質確認などを行い、準備が整ったため、20日正午から津波情報などへの運用を開始する。これにより津波の検知が最大で約10分早くなるなど津波情報の発表迅速化や精度向上が図られるという。また、津波情報において津波の観測値を発表する沖合の津波観測点は250地点から268地点に増加する。

N−net「沖合システム」と「沿岸システム」全体を津波情報へ応用することにより、津波検知は最大約20分早くなるという。