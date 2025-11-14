¡Ú¹ÈÇò¡ÛSTARTO¼Ò¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡¡King & Prince¤¬2¿ÍÂÎÀ©¤Ç½é
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¶ÉÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£STARTO ENTERTAINMENT¤«¤é1ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ç¤Ï23Ç¯¡¢24Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÉÔ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êº£²ó¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¸«¥«¥Ã¥È¡Û½Ë½é½Ð¾ì¡ª¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÈ±¿§¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¤é
¡¡King¡õPrince¡¢¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¡£King & Prince¤Ï6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÈ¯É½¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤âÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁê¼¡¤°¼«Á³ºÒ³²¤äÄ¹°ú¤¯Êª²Á¹â¡¢³¤³°¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¶Áè¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢Àï¸å80Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¹ñÆâ³°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï»þÂå¡¢À¤Âå¡¢ÀÊÌ¡¢¸ÀÍÕ¡¢¿Í¼ï¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²»³Ú¤Ç°ì¤Ä¤Ë¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ïº£Ç¯¤âºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô°ìÍ÷
¡Ú¹ÈÁÈ¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê½é¡Ë
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë
ILLIT¡Ê2¡Ë
´öÅÄ¤ê¤é¡Ê½é¡Ë
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê48¡Ë
´äºê¹¨Èþ¡Ê15¡Ë
aespa¡Ê½é¡Ë
CANDY TUNE¡Ê½é¡Ë
ºäËÜÅßÈþ¡Ê37¡Ë
¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê7¡Ë¢¨¹â¶¶¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê½é¡Ë
Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê30¡Ë
ÇµÌÚºä46¡Ê11¡Ë
HANA¡Ê½é¡Ë
Perfume¡Ê17¡Ë
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê½é¡Ë
FRUITS ZIPPER¡Ê½é¡Ë
MISIA¡Ê10¡Ë
¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê23)
LiSA¡Ê4¡Ë
¡ÚÇòÁÈ¡Û
&TEAM¡Ê½é¡Ë
ORANGE RANGE¡Ê3¡Ë
King ¡õ Prince¡Ê6¡Ë
µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê2¡Ë
¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê38¡Ë
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë
½ãÎõ¡Ê8¡Ë
TUBE¡Ê3¡Ë
Number_i¡Ê2¡Ë
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê2¡Ë
Vaundy¡Ê3¡Ë
BE:FIRST ¡Ê4¡Ë
Ê¡»³²í¼£¡Ê18¡Ë
ÉÛ»Ü ÌÀ¡Ê26¡Ë
Mrs. GREEN APPLE¡Ê3¡Ë
»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê11¡Ë
M!LK¡Ê½é¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û
ºæÀµ¾Ï
É¹Àî¤¤è¤·
