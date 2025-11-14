【紅白】Perfume、2年ぶり17回目出場 “コールドスリープ”前最後のステージ
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）の出場歌手が14日、東京・渋谷のNHK局内で発表され、テクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）が2年ぶり17回目の出場が決まった。
【会見カット】祝初出場！色とりどりの髪色で登壇したちゃんみな＆HANAら
Perfumeは、今年メジャーデビュー20周年を迎え、東京ドーム公演を開催するなど精力的に活動。一方で、9月に「Perfumeは2026年から一度コールドスリープします」と発表。「私たちPerfumeの全ての活動の中心はLIVEにあります。みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てを捧げて、こんな奇跡はこれが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。みんなとの時間はなににも代え難い私たちの生きがいです。『輝いている私たちを歴史に残すこと』それはPerfumeの夢のひとつでした」と切り出しながら、「そして今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と、その理由を説明し、大きな話題となっていた。
今回の『紅白歌合戦』出場は、2年ぶり17回目。“コールドスリープ”前最後のステージで、有終の美を飾る。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
■出演者一覧
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）
あいみょん（7）
ILLIT（2）
幾田りら（初）
石川さゆり（48）
岩崎宏美（15）
aespa（初）
CANDY TUNE（初）
坂本冬美（37）
高橋真梨子（7）※高橋の「高」ははしごだか
ちゃんみな（初）
天童よしみ（30）
乃木坂46（11）
HANA（初）
Perfume（17）
ハンバート ハンバート（初）
FRUITS ZIPPER（初）
MISIA（10）
水森かおり（23)
LiSA（4）
【白組】
&TEAM（初）
ORANGE RANGE（3）
King ＆ Prince（6）
久保田利伸（2）
郷ひろみ（38）
サカナクション（2）
純烈（8）
TUBE（3）
Number_i（2）
新浜レオン（2）
Vaundy（3）
BE:FIRST （4）
福山雅治（18）
布施 明（26）
Mrs. GREEN APPLE（3）
三山ひろし（11）
M!LK（初）
【特別企画】
堺正章
氷川きよし
