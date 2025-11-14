デコピンの挙動にファン大注目です。

日本時間14日、大谷翔平選手がナ・リーグMVP獲得。全米野球記者協会に所属する記者30人から満票で1位票を勝ち取る3年連続4度目の受賞となりました。

発表の瞬間はいきなりの拍手に驚いた表情を見せていたデコピンでしたが、大谷選手と真美子さんになだめられて再びソファでおとなしくしました。その後の大谷選手へのインタビュー中、手持ち無沙汰なデコピンはふっと真美子さんの方へ目線を送ります。それに気づいた真美子さんもデコピンを見つめます。真美子さんがコクンとうなずくと、デコピンは再びソファに顔をうずめました。

デコピンはおよそ4分のスピーチでおとなしく横に座っていましたが最後の最後で前回同様ソファから飛び出してしまいました。

SNSでは「途中真美子さんと目合わせてんのも可愛い」「デコピンが『もう行っていい？』って真美子ちゃんを見あげ『まだよ』って軽く頷き、目で制したシーンがいちばん胸熱でした」「デコピンの挙動に集中してしまうww」とコメントが寄せられました。