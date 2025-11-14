大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。歌手のアイナ・ジ・エンド（30）の初出場が発表された。ラッパーのちゃんみな（27）の初出場が発表された。

出場歌手発表会見に出席したちゃんみなは、「私にとってもそうですし、今年で9年目になるんですけども、私たち家族にとっても本当に光のようなな存在である紅白歌合戦に今私が光として立てることにすごく光栄に思いますし、選んでいただきありがたいと心から思っております」と感慨深け。「いつも通り本気で挑みたいと思います。私の人生にも皆さまの人生にも残るようなそんなステージを頑張って作っていけたらなと思います」と意気込んだ。

ちゃんみなは17年に「FXXKER」メジャーデビュー。「Never Grow Up」、「ハレンチ」、「美人」などのヒット曲で知られている。日本語、韓国語、英語の3カ国語を巧みに操ったリリックと圧倒的な表現力、セルフプロデュースでZ世代の代弁者として人気を集めている。

今年1月にはちゃんみながプロデューサーを務め、SKY-HI率いるBMSGが主催するオーディション「No No Girls（ノーノ―ガールズ＝通称ノノガ）」から女性7人組「HANA」が誕生。ちゃんみなの外見や年齢にとらわれない力強いメッセージが共感と感動を呼んだ。

「HANA」も紅白初出場を決め、“師弟”そろっての晴れ舞台となる。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。