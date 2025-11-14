178cm47kgの“ガリガリ体型”を持つ25歳男性が、大量の食事を完食するミッションを課され、「どうかしてる…」と苦悶の表情を浮かべる場面があった。

【映像】178cm47kgの“ガリガリ”体型＆6000kcalの食事

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #3』（ABEMA）が、11月13日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿4日目、それぞれが己と向き合い現状を把握するミッションが課された。25歳無職のチキンスティック田中は、178cm47kgと合宿参加者の中でも特に痩せており、「太ること」も目標の1つに。また、“逃げ癖”があることから、ジョージは「限界を試さずに来た田中に限界まで食べてもらう」ことが狙いだと明かした。

このミッションにあたり、食べ切らなければ寝られないという厳しいルールが告げられた。序盤、田中は「美味すぎますね。今までのステーキで一番かもしれない」と食べ進め、「これ食べたかったんで、ラッキーです」と軽快に話す。

しかし、大量の食事を前に徐々に限界が近づいてくる。ミッションに同席した、逆に食事制限をされている115kgの24歳建設業・DAIは、「とりあえず口に入れたら？」とアドバイス。これに田中は「ポテトなら入るんで…」と少しずつ口に運ぶが、「ちょっと待って。やばいっす」とすぐに苦悶の表情を浮かべる。さらに、DAIの「限界やったら吐いたらええねん」という“優しさ”が追い打ちとなってしまった。

そして、ついに限界に達した田中。結果、リタイアとなり、「こんなのおかしいっすよ。どうかしてるっすよ…」と頭を抱えていた。（ABEMA『男磨きハウス』より）