¡Ú¹ÈÇò¡ÛÉ×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×½é¹ÈÇò¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¼÷Ì¿¤¬¡Ä¡×Ä«¥É¥é¼çÂê²Î
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡ä¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦NHK
É×¤Îº´Æ£ÎÉÀ®¡¢ºÊ¤Îº´ÌîÍ·Êæ¤Ë¤è¤ëÉ×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Ìî¤Ï¡Ö¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÅöÆü¤â¡Ä¡£¸å¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡ØËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤Ë´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½Ð¾ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£º´Ìî¤Ï¡ÖÄ«¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤Á¤Þ¤¿¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ç¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¡£
º´Æ£¤Ï¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿9·î¤«¤é¡Ö¡Ê¹ÈÇò¤Ë¡Ë½Ð¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Í¶¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ï»°»³¤Ò¤í¤·¤Î¤±¤ó¶Ì¤Ç¤Î¶¦±é¡£º´Ìî¤¬¡Ö¤±¤ó¶Ì¤È¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤ë¤Èº´Æ£¤¬¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¡£¤¹¤ë¤È¥·¥å¥ó¤È¤·¤¿º´Ìî¤¬¡Ö¤Þ¤¿¼÷Ì¿¤¬½Ì¤ß¤Þ¤¹¡×¡£²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¡É¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤À¡£
É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¤À¤¬½Ð¾ì¤Ï¹ÈÁÈ¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉÔËþ¤Ï¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
Ç¯Ëö¤Ë¼«Âð¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¶õ¤Áã¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º´Ìî¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥±¥Á¥ç¥ó¥±¥Á¥ç¥ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÌÀ¼£¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¼ç±é¤ÏüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡£
¢¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë¤Ë·ëÀ®¡£2¿Í¤È¤â¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£01Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£16Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Ç½é¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë12Ëç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£