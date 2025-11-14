¡Ú¹ÈÇò¡ÛSTARTOÀª¤¬£³Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ª¡Ö³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡×King¡õPrince¤¬½Ð¾ì
NHK¤Ï13Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢STARTO ENTERTAINMENT¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¡Ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£King¡õPrince¤¬6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±¼Ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
King¡õPrince¤Ï22Ç¯¤ÎÊüÁ÷²ó°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£23Ç¯5·î¤«¤éÉß¤¯±ÊÀ¥Î÷¤Èüâ¶¶³¤¿Í¡Ê¤È¤â¤Ë26¡Ë¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤Î¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î3Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£³èÌö¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤ê¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥¦¥¹¤È¥³¥é¥Ü¤ò¼Â¸½¡£¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Á¡×¤ËÂ³¤¯¸ø¼°¶Ê¤Ç¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got¡¡¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÀ©ºî¡£ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤¤¤¦°Î¶È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¹ÈÇò¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê28¡Ë¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê28¡Ë´ßÍ¥ÂÀ¡Ê30¡Ë¤Î3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNumber¡²i¡×¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£23Ç¯5·î¤Ë3¿Í¤¬King¡õPrince¤òÃ¦Âà¸å¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÎ¾¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æ±»þ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Æ±¤¸ÇòÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¡È¶¦±é¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¼Ä¸¶¿²ð¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢King¡õPrince¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¤Î³èÌö¡¢À¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¸ò¾Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÁª¹Í¤ÎÇØ·Ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¶É¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¼ÂÀÓ¤âÂ¿¿ô¡£¡ÖVenue101¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£¡ÖËÜÅö¤Ë³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£¹ÈÇò¤Ç¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê´î¤Ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
NHK¤Ï23Ç¯9·î¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¡Ê19Ç¯»àµî¡Ë¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¿·µ¬¤Î½Ð±é°ÍÍê¤òÅöÌÌ¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯Ëö¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¥°¥ë¡¼¥×¤Ï0ÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤ÎÂè30²ó¡Ê79Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢44Ç¯Â³¤¤¤¿¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯10·î¡¢Æ±¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑºÆ³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±¶É¤Ï10·î16Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î³èÌö¡×¡ÖÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¡×¡ÖÈÖÁÈ¤Î´ë²è¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¡×¤Î3¤Ä¤òÄó¼¨¡£»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼ÒÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£