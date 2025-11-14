ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。

２３年から海外女性アーティストでは史上初めてとなる２年連続での東京ドーム公演を行うなど、若者を中心に高い人気を誇る４人組多国籍ガールズグループ「ａｅｓｐａ（エスパ）」は紅組で初出場が決定。この日は映像でコメントを寄せた。

ジゼルは「紅白はａｅｓｐａの大きな夢の一つだったので立てて光栄です」と喜びもひとしお。ニンニンは「感謝を伝えるために精いっぱい頑張ります」と意気込んだ。

同グループは、昨年リリースした「Ｓｕｐｅｒｎｏｖａ」「Ｗｈｉｐｌａｓｈ」は、今年に入って日本国内でのストリーミング累計再生数が１億回を突破。かわいいとカッコイイが同居するパフォーマンスを武器に日本でもファンを獲得し続けた。

ａｅｓｐａは２０２０年に韓国でデビュー。２３年にはミニアルバム「ＭＹ ＷＯＲＬＤ」が発売から１週間で１６９万枚を売り上げるなど同国の音楽チャートをにぎわせ、２４年には日本デビューも果たした。世界を舞台に活躍する４人が、今年は日本の大舞台で一年を締めくくる。