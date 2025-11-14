女優井川遥（49）が14日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。パーソナリティーの今田耕司（59）にモテるためのアドバイスを送った。

井川は、04年に放送された日本テレビ系コメディードラマ「アフリカのツメ」で今田と共演。当時を振り返り「今田さんはご自分の番組だとこの感じですけど、現場に入ると割と静かなんです」と今田の意外な一面を明かした。

また「ドラマの現場だと今田さん1人で、声を聞かなかったとか。それくらい」と気配のなさに笑い、「鏡の端っこの方でスンとした感じで」と現場での今田の様子を紹介。今田は「営業妨害ですよ！」とジョーク交じりにクレームを付け、「女優さん何しゃべっていいか分からないじゃないですか。芸人のバラエティーやと前室でもしゃべることあるじゃないですか。『アフリカのツメ』なんて知らん人ばっかりやったから」と困惑気味に振り返った。

一方で、井川は「だけど回り始めるといつもの今田さんに。絶好調な感じでガラッと変わるんです。ビックリします」と切り替えに驚いた様子。今田が「しゃべりかけても困るかなとか思うじゃないですか」とモジモジすると、井川は「でもね、あの感じで行くとモテると思います」と断言した。今田の「スイッチのオンオフで？」との質問には、「いえ、静かな感じ」と即答して笑いを誘った。

今田は「なるほどな〜」と納得しつつ、「ドラマの現場だけは何回やっても慣れないですね」と振り返っていた。