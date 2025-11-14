ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。

日本発の９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」は結成４年目で初出場。２０２５年は初のアジアツアーを成功させ、３枚目シングル「Ｇｏ ｉｎ Ｂｌｉｎｄ（月狼）」がミリオン突破。１０月末には韓国デビューを果たし、韓国でもミリオンの売り上げを記録するなど破竹の勢いを保ったまま、初の紅白舞台となった。

この日はＪＯが欠席し８人での出席。ＦＵＭＡは「僕たちは日本から出発したグループとして、紅白がひとつの目標、夢でした。今回出演させていただき光栄です。ファンのＬＵＮＥのみなさんに誇りに思ってもらえるように、紅白の歴史に恥じないように楽しみたい」と意気込んだ。

◆＆ＴＥＡＭ（エンティーム） ＥＪ、ＦＵＭＡ、Ｋ、ＮＩＣＨＯＬＡＳ、ＹＵＭＡ、ＪＯ、ＨＡＲＵＡ、ＴＡＫＩ、ＭＡＫＩで構成されるグローバルグループ。「個性を持つ９人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という志を掲げ、２０２２年９月３日に結成。同１２月に「Ｆｉｒｓｔ Ｈｏｗｌｉｎｇ ： ＭＥ」でデビュー。ファンの呼称は「月」を意味する「ＬＵＮＥ」で「Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ Ｎｅｗ Ｅｎｅｒｇｙ」の頭文字を組み合わせたもの。