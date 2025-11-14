お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が13日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。同じ事務所に所属の大久保佳代子（54）と芋煮会を行ったと明かした。

小木は「大久保さんとこの間、芋煮会やるって言うから。あの人の料理はうまくてさ。いい女に見えてくるんだよな」と切り出した。

その上で「信じられなくなってきてさ。今も『男、男』いまだに言うからさ。料理が本当にうまいのよ。素朴な大久保さんっぽい料理なのよ」と絶賛。矢作が「胃袋つかまれる？」と言われると、小木は「つかまれてる。つかまれてるのよ、こっちは」と即答。「めちゃくちゃうまいな。こんなの家で食べられたら幸せだな」と続けた。

矢作が「胃袋づかみ佳代子って名前にすれば？」と提案すると、小木は「それぐらいだと、分かりやすくなるもんな。料理うまいんだって。そのイメージないじゃん。だからやっぱ男性も近寄りがたい」と語った。

矢作が「大久保佳代子じゃ、胃袋つかむイメージない。胃袋づかみ佳代子の方が絶対いい」と主張すると、小木は「もったいないと思ってさ」と語った。