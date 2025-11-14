＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日◇東京・NHK

7人組女性アイドルグループ、CANDY TUNEが初出場を決めた。

芸能事務所アソビシステムが手がけるアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB．」から23年3月にデビュー。メンバーは福山梨乃（27）、小川奈々子（25）、南なつ（24）、立花琴未（23）、宮野静（23）、村川緋杏（25）、桐原美月（22）の7人。今年は24年4月リリースの「倍倍FIGHT！」がSNSでの拡散をきっかけに大ヒット。全国8都市をめぐるツアーも開催中で、見事に紅白の切符をつかんだ。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、ポップな「TUNE（旋律）」を奏でていってほしいという想いが込められている。

今年は「KAWAII LAB．」の先輩グループ、FRUITS ZIPPERも出場する。後輩グループのSWEET STEADY、CUTIE STREETの楽曲もヒットしており“カワラボ旋風”を強く感じさせる1年となった。