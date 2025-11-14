おしゃれカフェメニューをフライパンで簡単に♪とろとろ『チョコバナナホットサンド』
今日のおやつは手作りしよう。そんなときにおすすめなのが、フライパンで作る『メルトホットサンド』。
特別な道具はいらず、使うのはフライパンだけ。バナナとチョコの王道コンビに香ばしいクッキーがアクセント。焼きたてを頬ばれば、心までとろけそうです♪
『チョコバナナとクッキーのメルトホットサンド』のレシピ
材料（2人分）
食パン（8枚切り）……4枚
バナナ……3本
板チョコレート……40g
クッキー……2枚（約20g）
バター……20g
作り方
（1）バナナ2本は幅5mmの輪切りにする。残りの1本はボールに入れ、ペースト状になるまでフォークでしっかりつぶす。
（2）食パン2枚につぶしたバナナを等分に塗り、輪切りのバナナを少しずつ重ねて横3列に並べる。チョコレートとクッキーを手で粗く割って等分に散らし、残りの食パンを重ねる。
POINT
食パン2枚を密着させるイメージで、パンのまわりを中心にふたで押さえると◎。押さえる位置はときどき変えて。
（3）フライパンにバター10gを弱火で溶かし、（2）を1組入れる。平らな鍋のふた（なければフライ返し）でぎゅっと押さえながら、焼き色がつくまで両面を3分ずつ焼き、取り出す。フライパンをさっと拭いてもう1組も同様に焼き、横半分に切る。
POINT
2組目は焼き色がつきやすいので、様子をみて火加減を調整するか短めに焼いて。
おやつの時間が待ち遠しくなる、甘い香りのご褒美サンド。手軽に作れるので、次のティータイムにぜひどうぞ。