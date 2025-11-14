おしゃれカフェメニューをフライパンで簡単に♪とろとろ『チョコバナナホットサンド』

今日のおやつは手作りしよう。そんなときにおすすめなのが、フライパンで作る『メルトホットサンド』。

特別な道具はいらず、使うのはフライパンだけ。バナナとチョコの王道コンビに香ばしいクッキーがアクセント。焼きたてを頬ばれば、心までとろけそうです♪

『チョコバナナとクッキーのメルトホットサンド』のレシピ

材料（2人分）

食パン（8枚切り）……4枚

バナナ……3本

板チョコレート……40g

クッキー……2枚（約20g）

バター……20g

作り方

（1）バナナ2本は幅5mmの輪切りにする。残りの1本はボールに入れ、ペースト状になるまでフォークでしっかりつぶす。

（2）食パン2枚につぶしたバナナを等分に塗り、輪切りのバナナを少しずつ重ねて横3列に並べる。チョコレートとクッキーを手で粗く割って等分に散らし、残りの食パンを重ねる。

POINT

食パン2枚を密着させるイメージで、パンのまわりを中心にふたで押さえると◎。押さえる位置はときどき変えて。

（3）フライパンにバター10gを弱火で溶かし、（2）を1組入れる。平らな鍋のふた（なければフライ返し）でぎゅっと押さえながら、焼き色がつくまで両面を3分ずつ焼き、取り出す。フライパンをさっと拭いてもう1組も同様に焼き、横半分に切る。

POINT

2組目は焼き色がつきやすいので、様子をみて火加減を調整するか短めに焼いて。

おやつの時間が待ち遠しくなる、甘い香りのご褒美サンド。手軽に作れるので、次のティータイムにぜひどうぞ。

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）