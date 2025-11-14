ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行った。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅと、Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉの出場が発表され、かつてメンバーだった５人が紅白の舞台で３年ぶりに再会する。

Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅを巡っては、２２年１１月に平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太が２３年５月２２日をもってグループを脱退し、永瀬廉と高橋海人の２人で活動継続すると発表。２２年末に５人体制最後の紅白に出場し、クールなダンスとともに「ｉｃｈｉｂａｎ」を披露した。

その後、平野、岸、神宮寺は「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」を結成。２４年の紅白に３人で初出場し、デビュー曲「ＧＯＡＴ」をパフォーマンス。一方、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅは直近２年出場はなく、今年が３年ぶり６回目、２人体制では初の紅白となる。

両グループはこれまで、ＴＢＳ系「音楽の日」など民放の音楽番組にともに出演したことはあるが、共演シーンなどはなし。紅白はオープニングやエンディング、特別企画などでのアーティストの交流も見どころのひとつ。３年ぶりの“再会”となる紅白のステージ上で５人のやりとりがあるかどうか、注目が集まる。