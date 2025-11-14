女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」と、同じく女性７人組の「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が１４日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見をに出席した。

ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの鎮西寿々歌は「この１年間、紅白に出場するという目標を掲げてファンの皆さんと一致団結してきた。思いが実を結び、大きな舞台に立つことが決まってうれしい。妹分であるＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥと一緒に日本をかわいく明るく飾りたい」と語った。２０２２年４月にデビュー。「わたしの一番かわいいところ」がＴｉｋＴｏｋを中心に大ヒットし、２３年に同曲で日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。昨年は紅白初出場確実との声もあったが、かなわなかった。今年６月から体調不良で休養していた月足天音が９月に復帰し、万全の体制で大舞台に臨む。

ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの村川緋杏はあふれる感情をこらえるように「選んでいただきありがとうございます。支えてくださっているファンと関係者の皆さんのおかげです。私たちは１年間走り続けてきたので、その結果を大舞台で迎えられるのがうれしい。初出場なので、フレッシュに倍の倍で頑張っていきたい」と意気込んだ。２３年３月にデビュー。同月リリースの「キス・ミー・パティシエ」は、ＳＮＳで「まねしたくなるキュートな振り付け」と話題となり、「ネクストブレイク確定」と注目の的に。２４年３月に発表した「倍倍ＦＩＧＨＴ！」は、今年に入ってＴｉｋＴｏｋで大バズり。同音楽チャートで１０週連続１位を獲得し、総再生回数４０億回に迫る大ブレイクを巻き起こした。

ともに芸能事務所・アソビシステムに所属。アイドル文化を原宿から世界に向けて発信するプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」から、２グループが念願の大舞台に乗り込む。

◆ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ（フルーツ・ジッパー）２０２２年結成、同年４月に「君の明るい未来を追いかけて」でデビュー。メンバーは早瀬ノエル（黄色）、真中まな（空色）、櫻井優衣（ミントグリーン）、松本かれん（ベビーピンク）、仲川瑠夏（紫）、鎮西寿々歌（オレンジ）、月足天音（赤）。

◆ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ２３年３月１４日にデビュー。メンバーは桐原美月（青）、福山梨乃（水色）、小川奈々子（ミントグリーン）、南なつ（オレンジ）、立花琴未（赤）、宮野静（紫）、村川緋杏（ピンク）。