ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。

今年７月にテレビアニメ「ダンダダン」の第２期オープニングテーマとしてリリースした「革命道中」がヒットした歌手のアイナ・ジ・エンドは、紅組での初出場が決定。２３年まで所属していたバンド「ＢｉＳＨ」時代では２１年に出場しているが、ソロでは初の快挙となった。

４年前に「ＢｉＳＨ」での出場を振り返り「緊張のあまり歌詞をかんでしまってずっと悔しかった」と回想。「ソロで呼んでいただけてうれしい反面、絶対にやりきるぞと思いました」と意気込んだ。本番に向けて「私は侍みたいな心で、ここに立っている」とニヤリ。「アイナ・ジ・エンドというおかしな名前で１０年やっている。必死こいて、歌を届けようと思ってやっていると伝えたい」と背筋を伸ばしていた。

同曲はサブスクでのストリーミング総再生回数が約３か月間で１億回以上を記録する大ヒット。世界中の人気曲がひしめく「ビルボード グローバル２００」にもランクインするなど、国境を越えて大きな反響を呼んだ。

ソロとして初めての出場にアイナは「紅白は伝統のあるもの。皆さんが１年に１回楽しみにしている偉大なお祭りだと思うので、恥ずかしくないパフォーマンスをしたいです」と意気込みを口にした。

高校卒業後に歌手を目指して上京したアイナだが、デビュー前は貯金が底をついて野宿したことも。初ライブの観客は１人だったという苦労人が、２０２５年の“エンド”にこれ以上ないステージで歌声を響かせることとなった。