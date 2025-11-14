ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストらが出席した。

ＨＡＮＡは今年４月にデビューし、「ＲＯＳＥ」「Ｂｌｕｅ Ｊｅａｎｓ」「Ｍｙ Ｂｏｄｙ」など相次いでヒット曲を飛ばした７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」は、紅組で初出場が決定。１年目にして大ブレイクを果たした７人が、紅白の舞台もつかんだ。デビュー１年目での快挙に、ＭＯＭＯＫＡは「紅白は私たちにとっての一つの目標だった。立てることを光栄に思いますし、ファンの皆さんや支えてくれる皆さんのおかげです」と歓喜。１年の締めくくりに向けて「少しでも勇気を届けられるように頑張ります」とコメントした。

出場はこの日の朝に伝えられたといい、ＣＨＩＫＡは「泣きました。自分たちの夢だったの本当にうれしいと、泣きました」と感無量。プロデューサーのちゃんみなも初出場が決まり「（舞台）裏でお会いして、また泣きました。ずっと泣きました」と笑った。大活躍だったデビューイヤーについて、ＭＯＭＯＫＡは「あっという間という言葉が適していると思う」としみじみ。「日々知らないことばかりで学ぶことがたくさん。ライブを通してパフォーマンスの楽しさに気づいたりすてきな一年だったなと思います」と充実感を漂わせた。

グループの魅力について、ＫＯＨＡＲＵは「７人のモットーは人間味だったり地に足を着けて生きるというのは最初からある。生きているとつらいことやしんどいことやマイナスのこともあるんですけど、私たちは７人７通りでみんなで生きている」とＰＲ。「しっかりパフォーマンスを通して（その部分を）届けたいなと思います」と誓った。

ＨＡＮＡは歌手・ちゃんみなと「ＡＡＡ」のＳＫＹ―ＨＩが代表を務める芸能事務所「ＢＭＳＧ」がタッグを組んで行われたオーディション番組「Ｎｏ Ｎｏ Ｇｉｒｌｓ」から誕生。デビュー曲「ＲＯＳＥ」は、リリース初週で「ビルボード ＨＯＴ１００」の１位を獲得し、国内のダンス＆ボーカルグループとしては史上最速でビルボード集計のストリーミング１億回を突破した。

他にも、新曲をリリースする度に各音楽チャートの上位をマーク。２０２５年の音楽界を席巻した勢いそのままに、年末の大ステージでも華々しいパフォーマンスを見せつける。