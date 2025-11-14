ＮＨＫは１４日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表した。ＨＡＮＡ、Ｍ！ＬＫら１０組が初出場。久保田利伸が３５年ぶり２度目の出場が決まった。

この日は紅・白合わせて３７組、企画２組、計３９組が発表された。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの４人が務める。

【紅組】

アイナ・ジ・エンド（初）

あいみょん（７）

ＩＬＬＩＴ（２）

幾田りら（初）

石川さゆり（４８）

岩崎宏美 （１５）

ａｅｓｐａ（初）

ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ（初）

坂本冬美（３７）

郄橋真梨子（７）

ちゃんみな（初）

天童よしみ３０）

乃木坂４６（１１）

ＨＡＮＡ（初）

Ｐｅｒｆｕｍｅ（１７）

ハンバート ハンバート（初）

ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ（初）

ＭＩＳＩＡ（１０）

水森かおり（２３）

ＬｉＳＡ（４）

【白組】

＆ＴＥＡＭ （初）

ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ （３）

Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ （６）

久保田利伸（２）

郷ひろみ （３８）

サカナクション（２）

純烈（８）

ＴＵＢＥ（３）

Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ（２）

新浜レオン（２）

Ｖａｕｎｄｙ（３）

ＢＥ：ＦＩＲＳＴ（４）

福山雅治（１８）

布施明（２６）

Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ（３）

三山ひろし（１１）

Ｍ！ＬＫ（初）