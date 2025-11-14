【紅白】幾田りら、ちゃんみな、ＨＡＮＡら初出場 久保田利伸が３５年ぶり２度目…出場歌手一覧
ＮＨＫは１４日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表した。ＨＡＮＡ、Ｍ！ＬＫら１０組が初出場。久保田利伸が３５年ぶり２度目の出場が決まった。
この日は紅・白合わせて３７組、企画２組、計３９組が発表された。
今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの４人が務める。
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）
あいみょん（７）
ＩＬＬＩＴ（２）
幾田りら（初）
石川さゆり（４８）
岩崎宏美 （１５）
ａｅｓｐａ（初）
ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ（初）
坂本冬美（３７）
郄橋真梨子（７）
ちゃんみな（初）
天童よしみ３０）
乃木坂４６（１１）
ＨＡＮＡ（初）
Ｐｅｒｆｕｍｅ（１７）
ハンバート ハンバート（初）
ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ（初）
ＭＩＳＩＡ（１０）
水森かおり（２３）
ＬｉＳＡ（４）
【白組】
＆ＴＥＡＭ （初）
ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ （３）
Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ （６）
久保田利伸（２）
郷ひろみ （３８）
サカナクション（２）
純烈（８）
ＴＵＢＥ（３）
Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ（２）
新浜レオン（２）
Ｖａｕｎｄｙ（３）
ＢＥ：ＦＩＲＳＴ（４）
福山雅治（１８）
布施明（２６）
Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ（３）
三山ひろし（１１）
Ｍ！ＬＫ（初）