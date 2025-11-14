来年３月のＷＢＣ米国代表にＰ・クローアームストロング外野手（カブス）、Ｃ・キャロル外野手（Ｄバックス）が参戦することが１３日（日本時間１４日）、発表された。

これまで米国代表はＡ・ジャッジ外野手（ヤンキース）が主将を務めることが発表され、Ｐ・スキーンズ投手（パイレーツ）、Ｒ・ウィット内野手（ロイヤルズ）、Ｃ・ローリー捕手（マリナーズ）も参加を表明しており、これで５、６人目となった。

名前の頭文字を取って「ＰＣＡ」の愛称で親しまれる２３歳のクローアームストロングはメジャー３年目の今季、１５７試合で打率２割４分７厘、３１本塁打、９５打点、３５盗塁と大ブレイク。ゴールドグラブ賞を受賞したセンターの守備も一級品で、３月の東京シリーズで来日した際には奇抜な髪形でも注目を集めた。２５歳のキャロルは２３年の新人王。今季は１４３試合で打率２割５分９厘、３２盗塁、自己最多の３１本塁打、８４打点。圧倒的スピードが大きな魅力だ。

２３年に続いて連覇を狙う侍ジャパンの前に立ちはだかる米国代表が、１７年大会以来の優勝に向けて着々と布陣を整えている。