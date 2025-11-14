シンガーソングライター森川葵咲樹（もりかわ あさぎ）がアソビミュージックとのレーベル契約締結後、初となる新曲「TERRA-滲んだ足跡」を11月14日（金）に配信リリースした。

森川葵咲樹は、幼少期から親しんだ読書に裏付けられた独特の詩の世界と、心に突き刺さるメロディで物語を紡ぐ新進気鋭のシンガーソングライターで、今作「TERRA-滲んだ足跡」は、地球、時間、そして永遠を歌ったメッセージソングだ。独創的ながらも心に寄り添う歌詞と森川葵咲樹の深い感性が静かに響く1曲となっている。

ジャケットに使用されているアートは、黒板アーティストのすずきらなが手掛けたもの。

https://www.youtube.com/watch?v=IAUek5RCvqw

◆ ◆ ◆

書き始めた頃のルーズリーフには、こんな走り書きが残っていました。『科学の発明。昔は手と水だけで服を洗っていたが、今は乾燥機付きの洗濯機がある。人間、随分と難しい計算が出来るようになった。果たして、愛はどのように形を変えるのか。』

どんな場所で、どのような人が聴いてくださるのか分かりません。けれど、この曲を通して辿り着いた先が彼ら自身の心であればいいなと思います。どこか他人事のようにしていた心と、そっと向き合えるように。何重もの膜に覆われた心の奥に、静かに寄り添えるようなそんな曲でありたいです。

この曲を書いた当初と今とでは、歌うたびに少しずつ違う感情が宿ります。きっとこの先も、私の中でこの曲は変化し続けるでしょう。そして、変わるものもあれば、変わらないものもあると。

森川葵咲樹

◆ ◆ ◆

森川葵咲樹 Digital Single「TERRA-滲んだ足跡」

YouTube：https://youtube.com/@morikawaasagiofficial

Instagram：https://www.instagram.com/asagimorikawa_official

X：https://x.com/morikawa__staff

TikTok：https://www.tiktok.com/@morikawa__staff