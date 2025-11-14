緑黄色社会、『Channel Us 2025 at 東京体育館』が映像作品化。プレミアム上映会も開催
緑黄色社会が、2026年1月14日(水)にLive Blu-ray＆DVD『Channel Us 2025 at 東京体育館』をリリースすることを発表した。
今作は、今年2月にリリースした最新アルバム『Channel U』を携え全国を駆け巡ったホールツアーの集大成であり、バンド結成13周年を記念して7月4日(金)・5日(土)に東京体育館で開催された公演を収録する。（パッケージにはDay2／7月5日の模様を収録）
コーラスメンバーを迎えたスペシャル編成で贈る、エモーショナルで多幸感あふれるステージで、バンドの圧倒的なパフォーマンスと、エンターテイナーとしての真価を存分に堪能できる内容となっている。さらに特典映像として、リハーサル映像やメンバーインタビューを収めたツアードキュメントも収録。完全生産限定盤には、本編のライブ音源を収めた2枚組CDとフォトブックが同梱されており、映像と音源の両方で“Channel Us”を楽しめる仕様だ。
また、Blu-ray＆DVDの発売を記念して『Channel Us 2025 at 東京体育館』プレミアム上映会の開催が決定した。リリースに先駆け2026年1月12日(祝・月)に、全国13会場で1日限りのプレミアム上映が行われる。チケットは本日12時より先行受付がスタート。
LIVE Blu-ray＆DVD『Channel Us 2025 at 東京体育館』
2026年1月14日(水)発売
予約はこちら https://erj.lnk.to/LEWHEP
●完全生産限定盤｜Blu-ray＋2CD+PHOTOBOOK｜ESXL-374〜376｜￥9,900(税込)
＊CD：本編ディスクのライブ音源を2枚組で収録
＊付属品：フォトブック
●通常盤(BD)｜Blu-ray｜ESXL-377｜￥6,000(税込)
●通常盤(DVD)｜DVD｜ESBL-2672｜￥6,000(税込)
●収録内容 [全形態共通]
01 Party!!
02 sabotage
03 これからのこと、それからのこと
04 馬鹿の一つ覚え
05 Monkey Dance
06 マジックアワー
07 僕らはいきものだから
08 始まりの歌
09 [メドレー]
Bitter
リトルシンガー
幸せ
夏を生きる
たとえたとえ
陽はまた昇るから
ピンクブルー
ナイスアイディア！
10 illusion
11 オーロラを探しに
12 あのころ見た光
13 サマータイムシンデレラ
14 花になって
15 Mela!
16 キャラクター
17 PLAYER 1
[BONUS STAGE]
01 Each Ring
02 Alice
03 恥ずかしいか青春は
＊他、特典映像も収録予定。
＜『Channel Us 2025 at 東京体育館』プレミアム上映会＞
・『Channel Us 2025 at 東京体育館』(2025年7月5日）ライブ映像上映
・劇場限定特典映像上映
・ライブBlu-ray＆DVD『Channel Us 2025 at 東京体育館』(2026年1月14日発売)予約会
※劇場限定特典付き
※アーティスト本人の登壇はありません。
◆日時：2026年1月12日(祝・月)17時開映 ※各会場１回限りの上映です。
◆会場：全国13館
〈東京〉新宿ピカデリー
〈神奈川〉ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい
〈埼玉〉ユナイテッド・シネマ浦和
〈千葉〉ユナイテッド・シネマ幕張
MOVIX柏の葉
〈愛知〉ミッドランドスクエアシネマ
〈大阪〉なんばパークスシネマ
〈京都〉MOVIX京都
〈北海道〉ローソン・ユナイテッドシネマ札幌
〈福岡〉ユナイテッド・シネマキャナルシティ13
〈宮城〉MOVIX仙台
〈岡山〉MOVIX倉敷
〈広島〉MOVIX広島駅
◆チケット：3,700円（税込）全席指定
◆発売方法：
※チケットはWEBでの抽選エントリー受付になります。
【抽選エントリー受付期間】2025年11月14日(金)12:00〜12月23日(火)11:00
【当選発表・チケット引換開始】2025年12月23日(火)夜〜
購入の際は、以下のチケットぴあのサイトにアクセスしてください。
チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/ryokushaka-channelus/ ※PC・モバイル共通
◆チケットお申込みのご注意：
・抽選時の決済：クレジットカード決済、後払い powered by atone決済のいずれかとなります。
※抽選時のクレジットカードの限度額ご注意ください。
※後払い powered by atoneについては：https://t.pia.jp/guide/atobarai.jsp
◆チケットに関するお問い合わせ： https://t.pia.jp/help/
「ヘルプ検索」にて、お問い合わせ内容に関連するキーワードをご入力いただき、該当のFAQをご確認ください。
＊詳細はオフィシャルホームページにて
https://www.ryokushaka.com/
＜緑黄色大夜祭2026＞
●会場
Aichi Sky Expo ホールA
●日程・開場／開演
2026/4/25(土) OPEN 15:00 / START 16:30 (予定)
2026/4/26(日) OPEN 15:00 / START 16:30 (予定)
●チケット
1日券(一般)：￥12,000(税込)
1日券(学割)：￥10,000(税込)
2日通し券(指定席)：￥23,000(税込)
※3歳未満入場不可
※3歳以上の未就学児は保護者同伴の上で入場無料
FC 「milestone」長期会員先行
受付期間：9⽉30⽇(火)21:00〜10⽉13⽇(月・祝)23:59
FC 「milestone」長期・通常会員先行
受付︓10⽉25⽇(土)19:00〜11⽉3⽇(月・祝)23:59
申し込みはオフィシャルファンクラブ「milestone」公式サイトから ▶ https://ryokushaka-fc.com
※お一人様4枚まで
