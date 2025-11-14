緑黄色社会が、2026年1月14日(水)にLive Blu-ray＆DVD『Channel Us 2025 at 東京体育館』をリリースすることを発表した。

今作は、今年2月にリリースした最新アルバム『Channel U』を携え全国を駆け巡ったホールツアーの集大成であり、バンド結成13周年を記念して7月4日(金)・5日(土)に東京体育館で開催された公演を収録する。（パッケージにはDay2／7月5日の模様を収録）

コーラスメンバーを迎えたスペシャル編成で贈る、エモーショナルで多幸感あふれるステージで、バンドの圧倒的なパフォーマンスと、エンターテイナーとしての真価を存分に堪能できる内容となっている。さらに特典映像として、リハーサル映像やメンバーインタビューを収めたツアードキュメントも収録。完全生産限定盤には、本編のライブ音源を収めた2枚組CDとフォトブックが同梱されており、映像と音源の両方で“Channel Us”を楽しめる仕様だ。

また、Blu-ray＆DVDの発売を記念して『Channel Us 2025 at 東京体育館』プレミアム上映会の開催が決定した。リリースに先駆け2026年1月12日(祝・月)に、全国13会場で1日限りのプレミアム上映が行われる。チケットは本日12時より先行受付がスタート。

LIVE Blu-ray＆DVD『Channel Us 2025 at 東京体育館』

2026年1月14日(水)発売

予約はこちら https://erj.lnk.to/LEWHEP ●完全生産限定盤｜Blu-ray＋2CD+PHOTOBOOK｜ESXL-374〜376｜￥9,900(税込)

＊CD：本編ディスクのライブ音源を2枚組で収録

＊付属品：フォトブック ●通常盤(BD)｜Blu-ray｜ESXL-377｜￥6,000(税込)

●通常盤(DVD)｜DVD｜ESBL-2672｜￥6,000(税込) ●収録内容 [全形態共通]

01 Party!!

02 sabotage

03 これからのこと、それからのこと

04 馬鹿の一つ覚え

05 Monkey Dance

06 マジックアワー

07 僕らはいきものだから

08 始まりの歌

09 [メドレー]

Bitter

リトルシンガー

幸せ

夏を生きる

たとえたとえ

陽はまた昇るから

ピンクブルー

ナイスアイディア！

10 illusion

11 オーロラを探しに

12 あのころ見た光

13 サマータイムシンデレラ

14 花になって

15 Mela!

16 キャラクター

17 PLAYER 1

[BONUS STAGE]

01 Each Ring

02 Alice

03 恥ずかしいか青春は

＊他、特典映像も収録予定。

＜『Channel Us 2025 at 東京体育館』プレミアム上映会＞ ・『Channel Us 2025 at 東京体育館』(2025年7月5日）ライブ映像上映

・劇場限定特典映像上映

・ライブBlu-ray＆DVD『Channel Us 2025 at 東京体育館』(2026年1月14日発売)予約会

※劇場限定特典付き

※アーティスト本人の登壇はありません。 ◆日時：2026年1月12日(祝・月)17時開映 ※各会場１回限りの上映です。

◆会場：全国13館

〈東京〉新宿ピカデリー

〈神奈川〉ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい

〈埼玉〉ユナイテッド・シネマ浦和

〈千葉〉ユナイテッド・シネマ幕張

MOVIX柏の葉

〈愛知〉ミッドランドスクエアシネマ

〈大阪〉なんばパークスシネマ

〈京都〉MOVIX京都

〈北海道〉ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

〈福岡〉ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

〈宮城〉MOVIX仙台

〈岡山〉MOVIX倉敷

〈広島〉MOVIX広島駅

◆チケット：3,700円（税込）全席指定

◆発売方法：

※チケットはWEBでの抽選エントリー受付になります。

【抽選エントリー受付期間】2025年11月14日(金)12:00〜12月23日(火)11:00

【当選発表・チケット引換開始】2025年12月23日(火)夜〜

購入の際は、以下のチケットぴあのサイトにアクセスしてください。

チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/ryokushaka-channelus/ ※PC・モバイル共通

◆チケットお申込みのご注意：

・抽選時の決済：クレジットカード決済、後払い powered by atone決済のいずれかとなります。

※抽選時のクレジットカードの限度額ご注意ください。

※後払い powered by atoneについては：https://t.pia.jp/guide/atobarai.jsp

◆チケットに関するお問い合わせ： https://t.pia.jp/help/

「ヘルプ検索」にて、お問い合わせ内容に関連するキーワードをご入力いただき、該当のFAQをご確認ください。 ＊詳細はオフィシャルホームページにて

https://www.ryokushaka.com/

＜緑黄色大夜祭2026＞

●会場

Aichi Sky Expo ホールA ●日程・開場／開演

2026/4/25(土) OPEN 15:00 / START 16:30 (予定)

2026/4/26(日) OPEN 15:00 / START 16:30 (予定) ●チケット

1日券(一般)：￥12,000(税込)

1日券(学割)：￥10,000(税込)

2日通し券(指定席)：￥23,000(税込) ※3歳未満入場不可

※3歳以上の未就学児は保護者同伴の上で入場無料 FC 「milestone」長期会員先行

受付期間：9⽉30⽇(火)21:00〜10⽉13⽇(月・祝)23:59 FC 「milestone」長期・通常会員先行

受付︓10⽉25⽇(土)19:00〜11⽉3⽇(月・祝)23:59 申し込みはオフィシャルファンクラブ「milestone」公式サイトから ▶ https://ryokushaka-fc.com

※お一人様4枚まで