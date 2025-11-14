1月15日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

ピンチを乗り越えて3HSP

＜19時00分〜21時54分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

梅沢富美男

櫻井翔

中西茂樹 （なすなかにし）

濱口優 (よゐこ)

松村沙友理

やす子

山田杏奈

（50音順 敬称略）

エージェント：キップランガト・ジャスタス・チェプクオニ（アフリカ）、キナ・マッキューン（カナダ）、スチュアート・オー（オセアニア）、ダオ・ティエンガー（ベトナム）、マシュー・チョジック（アメリカ）、レイナ（イギリス）

★幻のエベレスト初登頂★

世界最高峰・エベレストの謎にまつわる番組。

エベレストの初登頂は、今からおよそ70年前と言われてきたが、近年、あるイギリス人登山家の遺体が山頂付近で発見されたことで「実はもっと前に登頂に成功した人物がいたのでは」と考えられるようなった。果たして、彼は登頂に成功していたのか？ さらに、発見された遺体から、登山家が交わした妻との約束も明らかに！エベレスト登頂にまつわる知られざる物語をご覧いただきます。

★ペットヒーロー★

お利口なペットたちが大活躍！

我々人間が想像もしないような行動で、命の危機に陥った飼い主を救ったペットたちの

驚きの実話をご紹介します。

★カメラがとらえた信じられない瞬間★

スマートフォンや防犯カメラ、インターホンのカメラに警察官のボディーカメラなど、

今や世界中にカメラが捉えた映像を集めた番組。

1000年に1度レベルの大洪水に巻き込まれ、

店内に閉じ込められてしまったおじいちゃんとおばあちゃんは

どのように助かったのか？

カメラが、偶然捉えた映像の数々をご覧いただきます。

★絶滅危惧種 キタシロサイを救え★

地球上にたった1頭だけ、キタシロサイの最後のオスとなってしまった「スーダン」の物語をご覧いただきます。 最後のオスとなったスーダンを守り、絶滅寸前のキタシロサイを存続させることはできるのか？

キタシロサイとそのキタシロサイを世話する飼育員たちの物語です

★王立救命艇★

イギリス近海で起こった不足な事態に駆けつけ、

救助活動を行うイギリス王立救命艇協会（通称RNLI）の隊員たちに密着した番組。

沖に流され死の恐怖におびえる女性、断崖絶壁から海に落ちたワンちゃんなど、

様々な救出劇をご覧ください。

★ナパーム弾の少女★

1972年 ベトナム戦争の最中に撮影された一枚の有名な写真 「ナパーム弾の少女」。

ナパーム弾で服が焼け、泣き叫びながら走って来る少女を写したこの写真。

掲載されると、ベトナム戦争に対するアメリカ世論を一変させました。

この有名な写真はどのように撮影され、写真の中の少女は、その後どうなったのか？

他にもまる見えでもおなじみのボーダーセキュリティーや、世界中から集めた手に汗握る映像など紹介

スタジオでは7つのドッキリが櫻井・梅沢ら出演者を襲う！