1月29日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

世界中やらかしちゃったヤツばかり！おマヌケさん大集合SP

＜20時00分〜21時00分＞

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

清塚信也

齊藤なぎさ

須賀健太

タイムマシーン3号

エージェント：ティム・ケリー（イギリス）

★子どもの小学校に入学したパパ、ママ★

イギリスのボルトンにある「ブラックロッド小学校」にとんでもない新入生がやってきた！

期待に胸をふくらませる子どもたちの前に制服を着て登場したのは、

この小学校に通う生徒のパパやママ。

新設された「おとなクラス」で今どきの教育を大人たちに体感してもらう。

子供たちと同じ生活をおくる大人たちに密着。

すると大人たちのマヌケぶりがあらわになる。

★サダム・フセイン、映画への挑戦★

実は映画が好きで、ハリウッドに負けない大作映画を作ろうとした。

独裁者として知られるイラクの元大統領であるサダム・フセイン。

イラク国内の映画産業は乏しく

当時の同盟国イギリスの映画製作チームに依頼がいく。

ところが、集まったスタッフ・キャストがちょっとポンコツだった！？

はたしてフセインに認められるような超大作映画は完成するのか？

★密着！アメリカ裁判24時★

訴訟大国であるアメリカの裁判所に密着した番組。

おマヌケさんたちが引き起こす、

とんでもない行動や大騒動の一部始終がしっかり記録されている。

全米の裁判所のカメラが、偶然捉えた映像の数々をご覧いただきます。



他にもちょっと笑える世界の《おマヌケさん》や愛嬌たっぷりの《おマヌケ》な動物映像など、どどっとご紹介します！