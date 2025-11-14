ザ・クロマニヨンズの全国ツアー＜ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026＞が11月13日（木）鹿児島CAPARVO HALLで初日を迎えた。

同ツアーは2025年10月29日に発売された18thアルバム『JAMBO JAPAN』を引っ提げての全国ツアーで、開演を心待ちにするオーディエンスの熱気に包まれた会場にて、甲本ヒロトの「オーライ！ロックン・ロール」の合図でライブがスタート、スピード感あふれるギターとハープが織りなす骨太なグルーヴの先行シングル「キャブレターにひとしずく」で会場のボルテージはあがり、エンジン全開で次々と楽曲は演奏されていった。

今作『JAMBO JAPAN』で真島昌利がクロマニヨンズとしては初Vocalを担当する楽曲が収録されていることで話題となり、同時にライブでの歌唱を楽しみに待っていたファンも多く、「チャンバラ」の演奏がはじまると大歓声があがった。

他にもパルコ・プロデュース2025 東京サンシャインボーイズ 復活公演「蒙古が襲来」のテーマソングとして提供された楽曲を新たにクロマニヨンズで収録した「どんちゃんの歌」や、全国公開『劇映画 孤独のグルメ』の主題歌「空腹と俺」では、オーディエンスの大合奏で会場が一体となり、ライブは進んでいく。甲本は「鹿児島、初日最高だー！」と盛り上げる。

甲本ヒロトのボーカル、真島昌利のギタープレイに加え、アグレッシブで力強いビートを叩く桐田勝治のドラムや小林勝の突き刺さる重低音のベースが繰り出す爆裂ロックン・ロールは最強だ。「こっから、日本中全部回ってきます。またどこかで会いましょう！」と話すと最後の1曲を演奏。その後鳴りやまないアンコールで再びステージに登場し全国ツアー「ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026」の初日公演は幕を閉じた。

同公演は2026年5月10日沖縄公演までの全56公演、約6ヵ月に及ぶツアーとなっている。

写真◎柴田恵理

『JAMBO JAPAN』

2025年10月29日発売

CD：BVCL-1492 \3,204（税込）

※初回仕様のみ紙ジャケット仕様

完全生産限定アナログ盤：BVJL-140 \3,204（税込）

※’60年代フリップバックE式盤を可能な限り再現。180g重量盤採用

1.キャブレターにひとしずく

2.グルグル

3.這う Part3

4.チャンバラ

5.どんちゃんの歌

6.フルスイング

7.ロックンロールエレキギター

8.シカト100万％

9.空腹と俺

10.顔ネズミ

11.神様シクヨロ

12.ひどい目にあいながら下北沢

シングル「キャブレターにひとしずく」

2025年9月17日発売

CD：BVCL-1491 ￥1,100（税込）

※初回仕様のみ紙ジャケット仕様（無くなり次第プラケースに切り替わります）

完全生産限定 7inchアナログ盤：BVKL-25 \1,320（税込）

1.キャブレターにひとしずく

2.シカトムーン

＜ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026＞

2025年11月13日（木）18：15/19：00 鹿児島県 鹿児島CAPARVO HALL

2025年11月15日（土）18：15/19：00 熊本県 熊本B.9 V1

2025年11月16日（日）17：00/18：00 福岡県 Zepp Fukuoka

2025年11月20日（木）18：15/19：00 神奈川県 CLUB CITTA’

2025年11月23日（日・祝） 18：00/18：30 秋田県 秋田Club SWINDLE

2025年11月24日（月・振） 17：30/18：00 青森県 青森Quarter

2025年11月26日（水）18：15/19：00 北海道 小樽 GOLDSTONE

2025年11月27日（木）18：15/19：00 北海道 旭川 CASINO DRIVE

2025年12月3日（水）18：30/19：00 島根県 出雲APOLLO

2025年12月5日（金）18：15/19：00 広島県 広島LIVE VANQUISH

2025年12月6日（土）17：45/18：30 山口県 周南RISING HALL

2025年12月8日（月）18：15/19：00 奈良県 奈良EVANS CASTLE HALL

2025年12月9日（火）18：15/19：00 和歌山県 和歌山SHELTER

2025年12月12日（金）18：30/19：00 山梨県 甲府CONVICTION

2025年12月16日（火）18：15/19：00 東京都 Spotify O-EAST

2025年12月18日（木）18：15/19：00 石川県 金沢EIGHT HALL

2025年12月20日（土）18：00/18：30 長野県 長野CLUB JUNK BOX

2025年12月21日（日）17：30/18：00 長野県 長野CLUB JUNK BOX

2025年12月25日（木）18：15/19：00 大阪府 GORILLA HALL OSAKA

2025年12月27日（土）17：45/18：30 岐阜県 岐阜club-G

2025年12月28日（日）17：15/18：00 愛知県 ダイアモンドホール

2026年1月9日（金）18：30/19：00 福島県 郡山 HIPSHOT JAPAN

2026年1月10日（土）17：45/18：30 宮城県 仙台GIGS

2026年1月13日（火）18：15/19：00 静岡県 Live House浜松 窓枠

2026年1月17日（土）17：15/18：00 愛媛県 松山WstudioRED

2026年1月18日（日）17：30/18：00 高知県 高知X-pt.

2026年1月22日（木）18：30/19：00 茨城県 水戸LIGHT HOUSE

2026年1月28日（水）18：15/19：00 千葉県 千葉市民会館 大ホール

2026年2月1日（日）17：15/18：00 群馬県 昌賢学園まえばしホール（前橋市民会館）大ホール

2026年2月7日（土）17：15/18：00 三重県 シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢

2026年2月8日（日）17：15/18：00 愛知県 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

2026年2月14日（土）17：15/18：00 埼玉県 さいたま市文化センター 大ホール

2026年2月15日（日）17：15/18：00 栃木県 栃木県教育会館

2026年2月21日（土）17：15/18：00 大分県 中津文化会館 大ホール

2026年2月23日（月・祝） 17：15/18：00 宮崎県 都城市総合文化ホール 大ホール

2026年3月1日（日）17：15/18：00 静岡県 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

2026年3月7日（土）17：30/18：00 徳島県 あわぎんホール 徳島県郷土文化会館

2026年3月8日（日）17：30/18：00 香川県 丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス

2026年3月10日（火）18：15/19：00 神奈川県 茅ヶ崎市民文化会館 大ホール

2026年3月14日（土）18：00/18：30 富山県 高周波文化ホール（新湊中央文化会館）

2026年3月15日（日）17：30/18：00 福井県 鯖江市文化センター

2026年3月17日（火）18：00/19：00 東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

2026年3月20日（金・祝）17：15/18：00 岡山県 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

2026年3月22日（日）17：30/18：00 鳥取県 鳥取市民会館 大ホール

2026年3月27日（金）18：30/19：00 京都府 ロームシアター京都 メインホール

2026年3月29日（日）18：00/18：30 兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2026年4月1日（水）18：00/19：00 東京都 府中の森芸術劇場 どりーむホール

2026年4月4日（土）17：45/18：30 山形県 天童市市民文化会館

2026年4月5日（日）17：15/18：00 岩手県 花巻市文化会館 大ホール

2026年4月11日（土）17：15/18：00 佐賀県 佐賀市文化会館 中ホール

2026年4月12日（日）17：15/18：00 長崎県 諫早文化会館 大ホール

2026年4月18日（土）17：45/18：30 北海道 カナモトホール（札幌市民ホール）

2026年4月24日（金）18：00/19：00 大阪府 フェスティバルホール

2026年4月25日（土）18：00/18：30 滋賀県 大津市民会館 大ホール

2026年4月29日（水・祝） 17：15/18：00 新潟県 長岡市立劇場 大ホール

2026年5月10日（日）17：15/18：00 沖縄県 ミュージックタウン音市場

