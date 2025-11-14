2月5日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

一度は行ってみたい！？不思議な街SP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

小島よしお

小峠英二

志田彩良

ハシヤスメ・アツコ

本郷奏多

エージェント：大野 アティエ（中東）、栃ノ心 剛史（ジョージア）

★スマイリング・ジョージア★

黒海に面した東欧のジョージアのとある村で2012年に前代未聞の大騒動が起きた。

与党と野党が激しい戦いを繰り広げる中、与党の統一国民運動が驚くべき公約を発表。

それは国民がいつも笑顔で幸せな生活を送れるように、みんなの虫歯を無料で治療し、

新しい入れ歯を作るという『笑顔のジョージア』キャンペーンを公約に掲げた。

高齢者が多いこの村ではキャンペーンは大盛況となるが、

とんでもない事態に！キャンペーンに振り回された村に密着。

★遊牧民の移動学校★

子供たちと学校の先生が険しい山々を旅するお話。

イラン南西部のフーゼスターン州の山岳地帯に遊牧民の子供だけが通う小学校が存在する。

別の牧草地への移動期間中の半年ほど休校になるが、

勉強の時間を補おうと移動に熱血先生もついていくことに！

しかし遊牧民の移動は簡単なものではなかった。

むき出しの岩肌を登り、激流を横切る危険な旅が待ち受けていたのだ。

はたしてどんな移動旅や不思議な場所が待ち受けるのか。

★大人の儀式 パプアニューギニア編★

大人になるための危険な儀式が行われる南太平洋の不思議な島に潜入！

パプアニューギニアの小さな島ヤナバ島にはちょっと不思議な集落が。

ここには数千年も前から海の王者であるサメを崇め、

サメと共に生きてきたシャークピープルと呼ばれる人々が暮らしている。

一人前の大人として認められるためにはとんでもなく危険な儀式があるという。一体どうなるのか？

その他、世界中から集めたちょっと変わった場所からちょっと笑えるイベントが行われている場所まで不思議な映像を大連発！