¡Ú¹ÈÇò¡ÛºæÀµ¾Ï¡¢26Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¶ÉÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºæÀµ¾Ï¡Ê76¡Ë¤¬¡¢1999Ç¯°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²ñ¸«¥«¥Ã¥È¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡Ä¡ª¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëºæÀµ¾Ï
¡¡NHKÊüÁ÷100¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë76²óÌÜ¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡12·î31Æü¤Î¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤ÇNHKÁí¹ç¡¦BSP4K¡¦BS8K¡¦¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÊÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡Ë¡£ºòÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÏÇòÁÈ¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ41¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£½Ð±é¼Ô°ìÍ÷
¡Ú¹ÈÁÈ¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê½é¡Ë
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë
ILLIT¡Ê2¡Ë
´öÅÄ¤ê¤é¡Ê½é¡Ë
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê48¡Ë
´äºê¹¨Èþ¡Ê15¡Ë
aespa¡Ê½é¡Ë
CANDY TUNE¡Ê½é¡Ë
ºäËÜÅßÈþ¡Ê37¡Ë
¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê7¡Ë¢¨¹â¶¶¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê½é¡Ë
Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê30¡Ë
ÇµÌÚºä46¡Ê11¡Ë
HANA¡Ê½é¡Ë
Perfume¡Ê17¡Ë
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê½é¡Ë
FRUITS ZIPPER¡Ê½é¡Ë
MISIA¡Ê10¡Ë
¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê23)
LiSA¡Ê4¡Ë
¡ÚÇòÁÈ¡Û
&TEAM¡Ê½é¡Ë
ORANGE RANGE¡Ê3¡Ë
King ¡õ Prince¡Ê6¡Ë
µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê2¡Ë
¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê38¡Ë
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë
½ãÎõ¡Ê8¡Ë
TUBE¡Ê3¡Ë
Number_i¡Ê2¡Ë
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê2¡Ë
Vaundy¡Ê3¡Ë
BE:FIRST ¡Ê4¡Ë
Ê¡»³²í¼£¡Ê18¡Ë
ÉÛ»Ü ÌÀ¡Ê26¡Ë
Mrs. GREEN APPLE¡Ê3¡Ë
»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê11¡Ë
M!LK¡Ê½é¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û
ºæÀµ¾Ï
É¹Àî¤¤è¤·
¢£ºæÀµ¾Ï¡ã¼ç¤Ê¥ª¥ê¥³¥óµÏ¿¡ä
¡ÚCD¥·¥ó¥°¥ë¡Û
¡¦¡Ö¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡×¡Ê1971Ç¯5·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë
¢ª¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×ºÇ¹â2°Ì¡Ê£±£¹71/7/26ÉÕ¡Á8/16ÉÕ¡Ë
¢ªÎßÀÑÇä¾å52.9ËüËç
¡¦¡ÖÎÞ¤«¤éÌÀÆü¤Ø¡×¡Ê1971Ç¯9·î25Æü¡Ë
¢ª¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×ºÇ¹â4°Ì¡Ê£±£¹71/10/25ÉÕ¡Á11/1ÉÕ¡Ë
¢ªÎßÀÑÇä¾å31.1ËüËç
¡¦¡Ö³¹¤ÎÅô¤ê¡×¡Ê1973Ç¯6·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë
¢ª¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×ºÇ¹â20°Ì¡Ê1973/9/3ÉÕ¡¢1973/9/24ÉÕ¡Á10/8ÉÕ¡Ë
¢ªÎßÀÑÇä¾å16.8ËüËç
¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯11·î17ÆüÉÕ¸½ºß¡Ë
