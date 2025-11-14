amazarashi、アジア5都市を巡る＜ASIA TOUR 2026＞開催決定。最新映像作品より「アンアライブ」ライブ映像も公開
amazarashiが、2026年4月より東京・ソウル・台北・上海・北京の5都市を巡る＜amazarashi ASIA TOUR 2026＞を開催することが決定した。amazarashi史上最大規模でのアジアツアーとなる。
本日11月14日12時より、東京・Zepp Haneda（APOLOGIES会員限定）およびSGC HALL ARIAKEの2公演について、amazarashi official site「APOLOGIES」にて会員先行予約受付がスタート。ソウル、台北、上海、北京の各公演詳細およびチケット販売情報は後日発表される。
また、ツアー開催決定にあわせて、11月19日に発売される映像作品『電脳演奏監視空間 ゴースト』より「アンアライブ」のライブ映像が本日21時にYouTubeプレミア公開される予定だ。これは、4月29日に開催された横浜アリーナ公演のクライマックスを飾る楽曲だ。
＜amazarashi ASIA TOUR 2026＞
【韓国公演】
2026年4月18日（土）／ OLYMPIC HALL（ソウル）
詳細は後日発表
【台湾公演】
2026年4月24日（金）／ Zepp New Taipei（台北）
詳細は後日発表
【東京公演】
2026年5月28日（木）／ Zepp Haneda（APOLOGIES会員限定）
OPEN 18:00 / START 19:00
※APOLOGIES会員のみお申し込み・ご参加可能
【東京公演】
2026年6月3日（水）／ SGC HALL ARIAKE
OPEN 18:00 / START 19:00
【中国公演】
上海・北京公演 詳細は後日発表
▼チケット情報
APOLOGIES会員先行予約（会員のみ）
受付期間：2025年11月14日（金）12:00〜11月24日（月・祝）23:59（抽選）
APOLOGIES会員先行予約（同行者含む）
受付期間：2025年11月25日（火）12:00〜12月7日（日）23:59（抽選）
企画・制作：レインボーエンタテインメント / LIFE
『電脳演奏監視空間 ゴースト』
2025年11月19日（水）RELEASE
https://smar.lnk.to/wPulJV
完全生産限定盤 [Blu-ray×2＋CD×2＋オリジナルTシャツ＋フルカラーブックレット、PlayPASS]
価格：\9,000＋税 / 品番：AIXL-220〜224
通常盤 [Blu-ray]：\5,500＋税 / 品番：AIXL-225
通常盤 [DVD]：\4,500＋税 / 品番：AIBL-9514
