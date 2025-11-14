amazarashiが、2026年4月より東京・ソウル・台北・上海・北京の5都市を巡る＜amazarashi ASIA TOUR 2026＞を開催することが決定した。amazarashi史上最大規模でのアジアツアーとなる。

本日11月14日12時より、東京・Zepp Haneda（APOLOGIES会員限定）およびSGC HALL ARIAKEの2公演について、amazarashi official site「APOLOGIES」にて会員先行予約受付がスタート。ソウル、台北、上海、北京の各公演詳細およびチケット販売情報は後日発表される。

また、ツアー開催決定にあわせて、11月19日に発売される映像作品『電脳演奏監視空間 ゴースト』より「アンアライブ」のライブ映像が本日21時にYouTubeプレミア公開される予定だ。これは、4月29日に開催された横浜アリーナ公演のクライマックスを飾る楽曲だ。





＜amazarashi ASIA TOUR 2026＞

【韓国公演】

2026年4月18日（土）／ OLYMPIC HALL（ソウル）

詳細は後日発表 【台湾公演】

2026年4月24日（金）／ Zepp New Taipei（台北）

詳細は後日発表 【東京公演】

2026年5月28日（木）／ Zepp Haneda（APOLOGIES会員限定）

OPEN 18:00 / START 19:00

※APOLOGIES会員のみお申し込み・ご参加可能 【東京公演】

2026年6月3日（水）／ SGC HALL ARIAKE

OPEN 18:00 / START 19:00 【中国公演】

上海・北京公演 詳細は後日発表 ▼チケット情報

APOLOGIES会員先行予約（会員のみ）

受付期間：2025年11月14日（金）12:00〜11月24日（月・祝）23:59（抽選）

APOLOGIES会員先行予約（同行者含む）

受付期間：2025年11月25日（火）12:00〜12月7日（日）23:59（抽選）

企画・制作：レインボーエンタテインメント / LIFE

『電脳演奏監視空間 ゴースト』

2025年11月19日（水）RELEASE

https://smar.lnk.to/wPulJV 完全生産限定盤 [Blu-ray×2＋CD×2＋オリジナルTシャツ＋フルカラーブックレット、PlayPASS]

価格：\9,000＋税 / 品番：AIXL-220〜224

通常盤 [Blu-ray]：\5,500＋税 / 品番：AIXL-225

通常盤 [DVD]：\4,500＋税 / 品番：AIBL-9514