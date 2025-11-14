【紅白】M!LK初出場 「イイじゃん」SNS大バズリ＆結成10周年で念願かなう
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）の出場歌手が14日、東京・渋谷のNHK局内で発表された。M!LK（佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が初出場することが発表された。
【会見カット】念願の紅白出場！ぎゅっと集まり笑顔をみせるM!LK
結成10周年を迎えたM!LKは、今年7月にグループ史上最大動員数のツアーを完走。「イイじゃん」がSNSで大きな反響を呼ぶなど勢いに乗る中、神戸ワールド記念ホールでのツアーファイナルでは、山中から「今年、紅白に出たい」という決意の宣言が飛び出した。
さらに、11月3日の「イイみるくの日」には、グループの公式Xで「M!LKにとってたくさんの挑戦があった2025年もラストスパート！最高な一年の締めくくりにするために、結成当初の10年前から言葉にし続けてきた目標「紅白歌合戦」に出たい。『#みるく行くぞ紅白』想いをつないできてくれた、み！るきーずのみんなありがとうございます。イイみるくの日、今日もみんなの力を貸してください！み！るきーずと共に、行くぞ！」とも投稿。グループとしても節目を迎えたタイミングで今回、念願が成就する形となった。
M!LKは、2014年11月に結成、2019年から現在のメンバーで活動している。グループ名には「何色にも染まることの出来る存在に」という意味が込められている。15年3月「コーヒーが飲めません」でCDデビュー。21年11月、メジャーデビューシングル「Ribbon」をリリース。25年3月にリリースした「イイじゃん」が、“予想裏切りソング”として人気を集め、歌詞の一節「ビジュイイじゃん」が、『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』にノミネートされている。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
■出演者一覧
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）
あいみょん（7）
ILLIT（2）
幾田りら（初）
石川さゆり（48）
岩崎宏美（15）
aespa（初）
CANDY TUNE（初）
坂本冬美（37）
高橋真梨子（7）※高橋の「高」ははしごだか
ちゃんみな（初）
天童よしみ（30）
乃木坂46（11）
HANA（初）
Perfume（17）
ハンバート ハンバート（初）
FRUITS ZIPPER（初）
MISIA（10）
水森かおり（23)
LiSA（4）
【白組】
&TEAM（初）
ORANGE RANGE（3）
King ＆ Prince（6）
久保田利伸（2）
郷ひろみ（38）
サカナクション（2）
純烈（8）
TUBE（3）
Number_i（2）
新浜レオン（2）
Vaundy（3）
BE:FIRST （4）
福山雅治（18）
布施 明（26）
Mrs. GREEN APPLE（3）
三山ひろし（11）
M!LK（初）
【特別企画】
堺正章
氷川きよし
