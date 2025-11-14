2月19日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

まさかまさかが止まらない！大どんでん返しSP

＜19時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

アインシュタイン

影山優佳

永瀬廉（King & Prince）

浪川大輔

藤本美貴

（50音順 敬称略）

エージェント：菅野ヴェロニカ（イタリア）、キム・ソンヨプ（韓国）、マシュー・チョジック（アメリカ）、マンスール・ジャーニュ（アフリカ）

ゲスト声優：石川界人

★ある日突然スターになったプリンセス・ショー★

歌手デビューを夢見ていたアメリカ人女性に起きた あるどんでん返しによって突然スターになった奇跡のドキュメンタリーです。女性はオリジナルソングを歌った動画を日々YouTubeにアップするも、再生回数はわずか数十回。しかし歌手になるのは夢のまた夢だった彼女が、ある日突然脚光を浴びることになった！なぜスターになれたのか、奇跡の物語をご覧ください。

★猟奇的な殺人事件★

アメリカのとあるレストランで、銃撃事件が発生。警察の懸命な捜査にも関わらず、犯人の手がかりはなく、捜査は暗礁に乗り上げてしまう。しかし、意外な目撃者がいたことで、事件は大混乱！

大どんでん返しの結末をご覧ください。

★北朝鮮より愛をこめて 〜脱北者YouTuberの実態★

近年、韓国では、インターネットの自由度が増すと共に、若い脱北者のインフルエンサーが増えていると言う。インフルエンサーとして名をはせ、韓国社会で成功を手にする一方で、脱北者がプライベートをさらすことは危険な行動だと懸念する声も…。韓国でYouTuberやインフルエンサーとして活躍する若い脱北者たちを取り上げたドキュメンタリー番組をご紹介します。

★キャットフィッシュ★

ネットで知り合った恋愛相手の素性を徹底的に調べ上げる大人気番組「キャットフィッシュ」！

今回の依頼者は5年前からネット恋愛している男性、しかし相手の女性は5年間ずっとビデオ通話を断り続ける。番組はそんな彼女を徹底調査。ビデオ通話NGの真意は？そもそも女性は実在しているのか？意外な結末をご覧ください。

★8歳で奴隷になった子の壮絶な人生★

内戦の続いていたアフリカのスーダンに生まれ、過酷な幼少期を過ごしながらも、オリンピックのマラソン選手となった男性の壮絶な人生と感動の物語をご紹介します。

★空港税関（ヨーロッパ編）★

人気シリーズ「ボーダーセキュリティー」のヨーロッパ編です

今回もあの手この手でやばいものを持ち込もうとする怪しい乗客が続々登場。

中でも、やたらぺらぺらしゃべるイタリアのピザ職人に起こったどんでん返しな展開に注目です

その他、世界中から集めた意外な結末の映像を、アニメ『鬼滅の刃』の可楽役などで人気の声優、石川界人がドドッとご紹介しました！