大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。FRUITS ZIPPER、ちゃんみな、M!LKらが初出場する。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。

【紅組】

アイナ・ジ・エンド（初）、あいみょん（7）、ILLIT（2）、幾田りら（初）、石川さゆり（48）、岩崎宏美（15）、aespa（初）、CANDY TUNE（初）、坂本冬美（37）、高橋真梨子（7）、ちゃんみな（初）、天童よしみ（30）、乃木坂46（11）、HANA（初）、Perfume（17）、ハンバート ハンバート（初）、FRUITS ZIPPER（初）、MISIA（10）、水森かおり（23）、LiSA（4）

【白組】

&TEAM（初）、ORANGE RANGE（3）、King＆Prince（6）、久保田利伸（2）、郷ひろみ（38）、サカナクション（2）、純烈（8）、TUBE（3）、Number＿i（2）、新浜レオン（2）、Vaundy（3）、BE:FIRST（4）、福山雅治（18）、布施明（26）、Mrs. GREEN APPLE（3）、三山ひろし（11）、M!LK（初）

【特別企画】

堺正章、氷川きよし