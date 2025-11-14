2024年3月4日のまる見えは・・絶叫SP
3月4日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は
絶叫SP
＜20時00分〜21時00分＞
出演者情報
MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）
スペシャルパネリスト：ビートたけし
ゲスト
奥平大兼
北村一輝
雑賀サクラ
鈴鹿央士
紅しょうが
（50音順 敬称略）
エージェント：スティアン フロイスタイン（ノルウェー）、ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（南米）
★アマゾンからの脱出★
国土の半分近くがジャングルという中南米のボリビア。
アメリカ人カメラマンのケヴィンは冒険好きな仲間とボリビアの村々を回り、
原住民の村を訪れることに。ジャガーなどもうろつく恐ろしいジャングルに４人で入った。
しかし途中で一人一人ばらばらになってしまう。
果たして全員無事に生還することはできるのでしょうか。
★男たちの居場所★
観客の大絶叫が響きわたる野外フェスで登場するのはおじさまだらけのコーラスグループ。
『ザ・メンズ・コア』というノルウェーで大人気のアカペラ合唱団。
その人気の理由はハーモニーの美しさとちょっと自虐的な歌詞の内容。
そんな彼らがオジー・オズボーン率いるロックバンドの前座を務めることに。
しかし、そんな中メンバーのひとりが病気で倒れてしまう。
果たしてメンバー揃って歌声を響かせることができるのでしょうか？
★世界やりすぎドッキリ★
イタリアの不気味な少女や
カナダの突然現れる鬼軍曹などあの手この手で一般人を罠にかける、
思わず大絶叫の世界のやりすぎドッキリをご紹介します。
その他、世界中から集めた思わず「わ〜」っと声が出ちゃうような映像から、ちょっと笑える《絶叫》ハプニングを大連発！