¡Ú¹ÈÇò¡ÛFRUITS ZIPPER¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¡¡¤è¤¦¤ä¤¯Ì´¤«¤Ê¤¦
¡¡NHK¤Ï14Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¡Ë¤Î½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤¬½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²ñ¸«¥«¥Ã¥È¡Û¿§¤È¤ê¤É¤ê¡ª¥«¥ï¥¤¥¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëFRUITS ZIPPER
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ï¡ÖÌ´¡×¡£¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÏÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤¬¥é¥¤¥ÖMC¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬º£Ç¯ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½Ð¾ì¤¬ËÜÆü³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤ç¤¦¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢SNS¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤ÎÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤ÁËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤ÁFRUITS ZIPPER¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¤ëÂ¸ºß¤À¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£Ä¾¶á¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡FRUITS ZIPPER¤Ï¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡¢·îÂÅ·²»¤Î7¿ÍÁÈ¡£¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2022Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1stCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ï¡¢TikTok¤Ç30²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢°ìºòÇ¯¤Î¡ØÂè65²óµ±¤¯!ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï·ëÀ®2¼þÇ¯µÇ°¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯10·î¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂæËÌ¡¢¾å³¤¡¢¥½¥¦¥ë¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¥É¡¼¥à¸ø±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÈ¯É½¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤âÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁê¼¡¤°¼«Á³ºÒ³²¤äÄ¹°ú¤¯Êª²Á¹â¡¢³¤³°¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¶Áè¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢Àï¸å80Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¹ñÆâ³°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï»þÂå¡¢À¤Âå¡¢ÀÊÌ¡¢¸ÀÍÕ¡¢¿Í¼ï¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²»³Ú¤Ç°ì¤Ä¤Ë¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ïº£Ç¯¤âºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô°ìÍ÷
¡Ú¹ÈÁÈ¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê½é¡Ë
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë
ILLIT¡Ê2¡Ë
´öÅÄ¤ê¤é¡Ê½é¡Ë
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê48¡Ë
´äºê¹¨Èþ¡Ê15¡Ë
aespa¡Ê½é¡Ë
CANDY TUNE¡Ê½é¡Ë
ºäËÜÅßÈþ¡Ê37¡Ë
¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê7¡Ë¢¨¹â¶¶¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê½é¡Ë
Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê30¡Ë
ÇµÌÚºä46¡Ê11¡Ë
HANA¡Ê½é¡Ë
Perfume¡Ê17¡Ë
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê½é¡Ë
FRUITS ZIPPER¡Ê½é¡Ë
MISIA¡Ê10¡Ë
¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê23)
LiSA¡Ê4¡Ë
¡ÚÇòÁÈ¡Û
&TEAM¡Ê½é¡Ë
ORANGE RANGE¡Ê3¡Ë
King ¡õ Prince¡Ê6¡Ë
µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê2¡Ë
¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê38¡Ë
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë
½ãÎõ¡Ê8¡Ë
TUBE¡Ê3¡Ë
Number_i¡Ê2¡Ë
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê2¡Ë
Vaundy¡Ê3¡Ë
BE:FIRST ¡Ê4¡Ë
Ê¡»³²í¼£¡Ê18¡Ë
ÉÛ»Ü ÌÀ¡Ê26¡Ë
Mrs. GREEN APPLE¡Ê3¡Ë
»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê11¡Ë
M!LK¡Ê½é¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û
ºæÀµ¾Ï
É¹Àî¤¤è¤·
¡Ú²ñ¸«¥«¥Ã¥È¡Û¿§¤È¤ê¤É¤ê¡ª¥«¥ï¥¤¥¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëFRUITS ZIPPER
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ï¡ÖÌ´¡×¡£¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÏÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤¬¥é¥¤¥ÖMC¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬º£Ç¯ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½Ð¾ì¤¬ËÜÆü³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤ç¤¦¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢SNS¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤ÎÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤ÁËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤ÁFRUITS ZIPPER¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¤ëÂ¸ºß¤À¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£Ä¾¶á¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÈ¯É½¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤âÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁê¼¡¤°¼«Á³ºÒ³²¤äÄ¹°ú¤¯Êª²Á¹â¡¢³¤³°¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¶Áè¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢Àï¸å80Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¹ñÆâ³°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï»þÂå¡¢À¤Âå¡¢ÀÊÌ¡¢¸ÀÍÕ¡¢¿Í¼ï¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²»³Ú¤Ç°ì¤Ä¤Ë¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ïº£Ç¯¤âºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô°ìÍ÷
¡Ú¹ÈÁÈ¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê½é¡Ë
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë
ILLIT¡Ê2¡Ë
´öÅÄ¤ê¤é¡Ê½é¡Ë
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê48¡Ë
´äºê¹¨Èþ¡Ê15¡Ë
aespa¡Ê½é¡Ë
CANDY TUNE¡Ê½é¡Ë
ºäËÜÅßÈþ¡Ê37¡Ë
¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê7¡Ë¢¨¹â¶¶¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê½é¡Ë
Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê30¡Ë
ÇµÌÚºä46¡Ê11¡Ë
HANA¡Ê½é¡Ë
Perfume¡Ê17¡Ë
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê½é¡Ë
FRUITS ZIPPER¡Ê½é¡Ë
MISIA¡Ê10¡Ë
¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê23)
LiSA¡Ê4¡Ë
¡ÚÇòÁÈ¡Û
&TEAM¡Ê½é¡Ë
ORANGE RANGE¡Ê3¡Ë
King ¡õ Prince¡Ê6¡Ë
µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê2¡Ë
¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê38¡Ë
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë
½ãÎõ¡Ê8¡Ë
TUBE¡Ê3¡Ë
Number_i¡Ê2¡Ë
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê2¡Ë
Vaundy¡Ê3¡Ë
BE:FIRST ¡Ê4¡Ë
Ê¡»³²í¼£¡Ê18¡Ë
ÉÛ»Ü ÌÀ¡Ê26¡Ë
Mrs. GREEN APPLE¡Ê3¡Ë
»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê11¡Ë
M!LK¡Ê½é¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û
ºæÀµ¾Ï
É¹Àî¤¤è¤·