3月11日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

春らんまん！笑って泣いて！卒業SP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

林家木久扇

原菜乃華

モグライダー

渡辺翔太（Snow Man）

（50音順 敬称略）

エージェント：アベディン（バングラデシュ）、メルニク・オルガ（東ヨーロッパ）

★カンガルーハウス★

オーストラリアでは街中や道路に飛び出したカンガルーが事故に遭遇し、お母さんの袋の中にいた赤ちゃんだけが生き残るケースが多いと言われている。そんなカンガルーの赤ちゃんたちを引き取って育てている優しいご夫婦がカンガルーの保護施設を作る。カンガルーの子たちを助ける施設では最終的に野生に戻すことをゴールにしている。果たして親のいないカンガルーたちはたくましく成長をとげ、施設を卒業することができるのか?

★ルーマニア地下 マンホールタウン★

ルーマニアのマンホールの中に住んでいる人たちとそこを取り仕切るブルース・リー。

犯罪組織のリーダーであるブルースがホームレスに住む場所を提供する代わりに犯罪行為を手助けさせているという。今回そこで暮らす12歳の少年に密着！

果たして彼はマンホール生活から卒業できるのか？

★世界のはしっこ、小さな教室★

世界には学校がない！先生がいない！などの理由から学校に通いたくても通えない子どもたちが何千万人もいると言われている。そんな子どもたちの未来のために辺境の地に赴き勉強を教える熱血先生たちに密着。生徒の中には授業についていけずに悔し涙を流す少年や、金銭目的で親に結婚を強要される少女も…。さまざまな困難に直面しながらも奮闘する先生と子どもたちを追いかけます。

その他、世界中から集めたちょっと笑える《卒業》映像から、あるものを《卒業》できない動物たちなど大連発！