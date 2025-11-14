3月25日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

お笑い怪獣もやってくる

ミステリークイズ3時間SP

＜19時00分〜21時54分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

相葉雅紀

明石家さんま

劇団ひとり

滝沢カレン

中村倫也

森七菜

（50音順 敬称略）

エージェント：スチュアート・オー（オーストラリア）、ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ）、マンスール・ジャーニュ（アフリカ）、ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（南米）

★衛星カメラが捉えた地球の謎★

宇宙空間を飛ぶ人工衛星がとらえた地球のミステリアスな光景をドドッとご紹介！

南米アンデス山脈に突如としてあいた巨大な穴の秘密など、

ミステリアスな画像の正体はいったい何なのか？一緒に考えながらご覧ください。

★協力する動物たち★

ライオンだろうがトカゲだろうが、どんな生き物でも、誰かの手を借りたくなる時がある。

過酷な自然界を行き抜くため、体の大きさや種に関係なく、協力しあう動物たちをご紹介。

いったいどの動物とどの動物が、パートナーなのでしょうか？

★メルボルン大パニック★

2016年、春のオーストラリア・メルボルンで、8,000 人以上が呼吸困難を訴え、

次々と病院へ運ばれ、10人が死亡する大惨事が起こりました。一体、何が起きていたのでしょうか？メルボルンを一瞬で大混乱に陥れた驚きの原因とは？

★宇宙飛行士が起こしたスキャンダル★

2007年、全米を揺るがす大事件が発生！

アメリカを代表する女性宇宙飛行士が現役の宇宙飛行士として初めて、警察に逮捕される衝撃のニュースが伝えられました。尊敬の的だったエリート女性飛行士が起こした大スキャンダルとは？

・アメリカの深夜の留置場で警官たちが遭遇する、人間の奇妙なふるまいとは？

・大人気！空港税関・国境警備隊シリーズから、今回はどんな困った旅行客が現れるのか？

・世界中で起こった摩訶不思議な現象とちょっと笑えるミステリーな瞬間映像 をご紹介します。