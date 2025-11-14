4月1日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

新たなる挑戦！成功か失敗かSP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

アリアナさくら

川村壱馬（THE RAMPAGE）

中村獅童

濱口優（よゐこ）

ヤーレンズ

（50音順 敬称略）

エージェント：クラウディア・マーツ（ドイツ）、マンスール・ジャーニュ（アフリカ）

★世界一孤独なチンパンジーのお見合い★

西アフリカの川に浮かぶ島にたった一頭で暮らすチンパンジー。

ある研究所で実験用として飼われ閉鎖となった研究室から捨てられてしまったチンパンジー。

いつしか島のチンパンジーも1頭のみ。そんな世界一孤独なチンパンジーに友だちを作ってあげたい！とお見合いを試みる

★子どもたちが不動産会社に挑戦★

イギリスに暮らす8歳の子どもたち6人が実在する不動産会社の社員としてお仕事に挑戦！

4日間本気で働く姿に密着します。仕事を通じて、一足早く社会の仕組みを学び、

いろいろな考え方を身につけさせるのが目的。子どもたちはうまくやれるのでしょうか？

★世界初の民間宇宙ロケット開発★

今から５０年ほど前 民間の会社として初めて宇宙にロケットを打ち上げようと挑戦したドイツ人の話。宇宙会社を立ち上げ、アフリカのジャングルのど真ん中にロケットの発射台を作り、民間初のロケット打ち上げにチャレンジ。果たしてうまくいったのか？



他にも新しいことにチャレンジする人や動物のちょっと笑える映像を、どどっとご紹介します！