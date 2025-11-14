4月15日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

一攫千金！金持ちさん貧乏さんSP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

インディアンス

ギャビー

中村アン

山粼賢人

（50音順 敬称略）

エージェント：ユザワ・ダイシ・ハビエル（スペイン）

ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（中南米）

★これはダリの絵だ！25年間信じ続けた男★

スペインの貧しい画家トメウ・ラモは絵の具で白髪を染めちゃうようなちょっと変わり者。

そんな彼に運命の出会いが訪れる！ぶらっと立ち寄った骨董店で目を奪われた1枚の絵画。

その色彩と独特な世界観は、彼が尊敬する巨匠サルバドール・ダリの絵に違いないとおよそ

2万円で購入。もしも本物なら億万長者になれる！？

一攫千金を夢見て人生の全てを賭けなんとか本物であることを証明しようとする。

果たして、本物のダリの絵なのでしょうか？

★倉庫オークション★

運が良ければ大儲けしてお金持ちに！アメリカで話題の一攫千金ビジネスの倉庫オークション。

レンタル料を滞納した貸倉庫やコンテナを業者が丸ごとオークションに。

中身がわからないまま貸し倉庫が丸ごとオークションにかけられる。

大儲けしようとニューヨーク州ブルックリンに集まるバイヤーたち。

競い合いながら運良くお宝を引き当てることができるのか？

★アンダーカバーボス★

大企業のトップが変装し、身分を隠して現場に極秘で潜入。

現場の社員と共に働くことで会社の問題点をあぶり出す人気番組。

今回はアメリカや欧州、アジアなどの25か国でリゾート施設を運営する世界的大企業

「クラブメッド」。

その社長が変装し、高級リゾート施設に見習い従業員として潜入。

一体どんな問題点が出てくるのか。お見逃しなく。

他にもお金にまつわる驚きの映像からちょっと笑える人たちまで、どどっとご紹介します！