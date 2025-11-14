4月29日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

この世はでっかいアドベンチャー キケンな旅スペシャル

＜19時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

王林

島崎和歌子

西川貴教

マヂカルラブリー

吉川愛

（50音順 敬称略）

エージェント：スティアン フロイスタイン（北欧）、ビャンバー・ボロルマー（モンゴル）、ボダン アレキサンドラ（フランス）、マンスール・ジャーニュ（アフリカ）、ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（南米）





ゲスト声優：津田健次郎

★レンズを通しての冒険★

特殊な撮影方法でシャチやワシなど、動物たちのユニークでリアルな姿をシャッターにおさめ、

見る人を驚かせているノルウェーの野生動物写真家アウドゥン・リカルドセンに密着！

権威ある賞をいくつも受賞してきた世界的なカメラマンは、いったい、どんな方法で、

どんな写真を撮影するのでしょうか？

★南米空港税関★

大人気！ボーダーセキュリティー。南米の空港を舞台に、犯罪に手をそめたキケンな旅行者と国境警備隊との戦いに密着。ちょっと考えられない事情で麻薬の運び人になった男性旅行者が登場。番組史上最も意外な展開をご覧ください！

★氷床の巨大穴の奥深くへ★

氷に覆われたグリーンランドに、近年、超巨大な穴が出現！

水の浸食で形成されたグリーンランド最大級の氷のたて穴を調べようと、

科学者たちが命懸けで穴の底に降りていきます。

地球がその先どうなるか？のヒントが隠されているとも言われる謎にみちた穴の底に、

いったいどんな秘密が隠されているのでしょうか？

★危険なお仕事 ガボン共和国編★

アフリカ中部に位置するガボン共和国。森林資源に恵まれたこの国で、切り倒した数十トンもの原木を、舗装されていない道や河川を使って、海岸部の大都市まで運んでいく人達の危険なお仕事に密着。はたして、無事、大木を運ぶことはできるのか。

★ゾウのサイアム★

フランスの子どもたちに大人気の1頭のゾウの数奇な運命の物語をご紹介！

インドで生まれたゾウが様々な国を旅して、最後はフランスにたどり着く！

それは、想像を絶する波乱の旅だった。貴重な映像も満載です。

★遠隔地に医療を届ける★

モンゴルの極寒の森林地帯を診療してまわる、女性医師の過酷な旅に密着した番組。

患者は転々と移動する遊牧民。居場所もわからず、中には心臓が悪く、

早く治療しないと命が危ない遊牧民もいる。携帯電話も通じない場所で、

果たして彼女は患者を探し出すことができるのか？

その他、旅ならではのハプニングや、ちょっと笑っちゃう映像もお楽しみに。