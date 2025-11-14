天海祐希主演のテレビ朝日ドラマ「緊急取調室」第４話が１３日に放送された。

パパ活のトラブルから相手家族を殺害した罪で死刑判決を受けた女性死刑囚・佐藤礼奈役で大原櫻子（２９）が登場した。

死刑を抗わずに受け入れ、突然「別の殺人」まで告白するも、アイドルのようなドレス姿とキャピキャピした無邪気な言動で、真壁有希子刑事（天海祐希）らを困惑させたが…次第に不思議な言動の裏で隠していた生い立ちや素顔、死刑判決に抵抗しなかった理由が明らかに。

キントリメンバーやゲスト弁護士役の高岡早紀ら、ベテラン演技派の中で、異彩を放つ怪演がネットでも話題に。

「本業が歌手じゃなく俳優じゃないかってくらい演技うまくてびっくり」「いい演技をする俳優さんだな、泣いた」「演技に心掴まれた」「幼くてアホっぽいを演じてる強かさ、何かを隠してる賢さ、腹黒さがうまい」「大原櫻子ちゃんの演技力凄すぎる」「大原櫻子スゴかった…めっちゃ泣いた」「傑作だった。大原櫻子さん、すごい」「引き込まれるものがあった」「誰だろって思ったら」「かわいいとやばいの緩急がすごい」と反応する投稿が集まった。