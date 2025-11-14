5月6日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

すっごいロボット&マシン大集合SP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

大橋和也（なにわ男子）

尾形 貴弘（パンサー）

沙羅

タイムマシーン3号

トリンドル玲奈

（50音順 敬称略）

エージェント：ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ）

★サイボーグ手術で生まれ変わる★

ケガや病気で困っている人たちを救うための、まるでサイボーグのように体に機械を埋め込むという最先端の医療技術に迫った番組。治療が難しいとされる病を乗り越えようと、自ら機械を埋め込むことを選ぶ人たちを取材。

進歩し続ける医療テクノロジーに迫ります

★レゴで手を作った男性★

あるおもちゃを改造して手を作る！？

趣味のおもちゃからロボット作りをはじめたデイヴィッド。

先天性の病を抱えながらも、多くの困っている人たちを助けたいと作った驚きのロボット。

明るい未来をつかみ取ろうとするひたむきな姿に密着。

★スパイカメラ★

野生動物の知られざる生態を調査するために発明された本物そっくりの形をした動物型ロボット。

目の部分にカメラが組み込まれ、精巧な動きはまさに動物そのもの。

そのため動物たちに怪しまれることなく、超至近距離で動物の素顔を撮影することが可能に。

動物型カメラがギリギリまで野生動物に近づき捉えた野生動物の貴重な生態と珍しい映像をお届けします。

その他、世界中から集めたスゴいものから、ちょっとヘンテコなものまで世界のロボットやマシンをドドっとご紹介します。