5月20日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

世界のおマヌケさんが大集合！

全員逮捕だ2時間SP

＜19時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

井上裕介（NON STYLE）

エルフ

たけうちほのか

福士蒼汰

古川雄大

松倉海斗（Travis Japan）

（50音順 敬称略）

エージェント：マシュー・チョジック（アメリカ）、メルニク・オルガ（東欧）、ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（南米）

ゲスト声優：浪川大輔

★誰でもない男★

気まぐれで数十年の間、国外で出稼ぎし祖国に戻ってみたら、知らないうちに死んだことになっていた！? ルーマニアで自分のIDが無効にされ、生きているのに死んだことにされてしまった男性。自分の死亡届をなんとか取り消せないか奔走する男のちょっとおマヌケで数奇な運命とは。

★ピザ配達人首輪爆破事件★

全米で生中継された、あまりにも不思議な銀行強盗事件の謎に迫ったドキュメンタリー。

ある日銀行におしいった男、彼の首にはなんと爆弾がまかれていた！その爆弾を外すことはできず

「自分は脅されて、銀行強盗をやらされている」と主張。

世界中を震撼させた、首に爆弾をぶら下げた銀行強盗の事件に迫ります。最後には驚きの結末が！

★プリズン・ドックス★

戦争によって傷ついた元軍人たちの心をいやす介助犬の訓練の様子に密着！

ワンちゃんたちを訓練するのは刑務所にいる凶悪犯人！果たして子犬たちは無事に介助犬へと成長し、受刑者の心の中にも変化は起こるのか？

★南米国境警備隊 &スペイン空港税関★

犯罪に手を染める入国者と国境警備隊との戦いに密着。

好評につき南米版とスペイン版をお届けします。夜にイカダで川を渡ろうとする男性や大胆不敵な密輸を企てる指名手配犯など、続々と不届き者が登場。お見逃しなく！

★イギリス警察 インターセプター★

イギリス各地で起きる犯罪に立ち向かうイギリス警察の精鋭部隊「インターセプター」に密着。

高性能パトカーで逃走する犯人を追跡する逮捕劇。発砲事件を起こした立てこもり犯を確保すべく現場に駆けつけます。悪いヤツらを絶対に逃さない、イギリス警察が誇る精鋭部隊の活躍ぶりをご覧ください。

その他、撮影禁止の日本では見られない法廷内で撮影されたおマヌケさんたちの呆れる行動や

世界中から集めたちょっと笑えるおマヌケ犯罪の数々を一挙にご紹介。