6月10日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

世界のギリギリSP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

秋元真夏

伊原六花

大泉洋

錦鯉

槙野智章

（50音順 敬称略）

エージェント：マシュー・チョジック（アメリカ）、マンスール・ジャーニュ（アフリカ）

★世界の危険な救助活動★

ギリギリの状況に追い込まれた人達を救う命がけの救出劇！

エベレストの山頂近くで意識を失った登山家や燃えさかる車の中に閉じ込められた運転手など、

目の前で命の危険にさらされている人々を一体どうやって救うのか？

ギリギリの状況でも、誰かを命がけで救助しようとした人たちの姿をカメラが捉えていた。

★メーデー どこにもない着陸地★

悪天候の中、アメリカ上空を飛んでいた飛行機が、突然エンジン停止。電気も止まりレーダーからも消え、管制塔とも連絡が取れなくなるギリギリの状況に陥る。乗客たちが死を覚悟する中、パイロットだけは諦めていなかった！航空史に残る伝説のフライトの一部始終をご覧ください。

★ウガンダの少年野球チーム★

ウガンダのスラムや貧しい町に暮らす少年たちが、リトルリーグの世界大会を目指す姿に密着！世界大会出場を目指す過程には、予期せぬハプニングが待っていた。果たして、子どもたちは世界大会に出場することができるのか？ドタバタ劇と、最後にちょっとジーンとくるドキュメンタリーをご覧ください。

その他、スリリングなモノからちょっと笑えるものまで、世界のギリギリ映像を一挙にご紹介します。