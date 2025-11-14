6月17日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

戦え！世界の勇者スペシャル

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

岡田紗佳

佐藤隆太

ジャングルポケット

西畑大吾（なにわ男子）

（50音順 敬称略）

エージェント：マシュー・チョジック（アメリカ）、サンドラ・ヘフェリン（ドイツ）

★ファンタジー愛好家たちのリアルRPG★

ドイツのハノーファーの原っぱに、毎年夏になると不思議な格好をした人たちが集まってきます。モンスターや中世の騎士や《勇者》のような人物も。ファンタジー映画の撮影のように見えますが、実はファンタジーの世界を実際に体験できる体験型のゲームであるライブアクションロールプレイング、通称ラープを開催。広大な地図の中を自由に動き回り、臨機応変に行動しながら物語を進めていく壮大なゲームの全貌をお届けします。

★Googleの副社長が宇宙からダイビング★

2012年、命知らずのオーストラリア人がとんでもない記録を打ち立てました。なんと上空3万9千メートルからスカイダイビングに挑戦し世界記録を樹立し、世界各国で話題に。するとこの記録を塗り替えようと、ある男性がチームを立ち上げました。それはエンジニアにして世界的な企業であるGoogleの副社長であるアラン・ユースタス。果たして成層圏に挑み上空4万メートル超の新記録を打ち立てることができるのでしょうか？

★映画化された海賊襲撃事件の真相★

船を海賊に乗っ取られ、人質となった乗組員を船長の活躍で助け出す

トム・ハンクス主演で映画化された『キャプテン・フィリップス』。

映画では船長が主役で描かれていましたが実は本当のヒーローは別にいた！と言われている。

実際は何があったのか？

その他、危険に立ち向かい人助けをする《勇者》や、ヒーローの格好をしたちょっとおバカさんたちをドドッとご紹介します。