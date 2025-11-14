7月22日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

ラッキーアンラッキーSP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

小手伸也

瀬戸利樹

浜辺美波

ぼる塾

（50音順 敬称略）

エージェント： マシュー・ チョジック（アメリカ）

★国境を守れ！ 米国境橋保安隊★

アメリカとメキシコの国境を流れる川にかかる橋の国境検問所！

ここでは保安隊が昼夜を問わず麻薬や違法な物の持ち込みに目を光らせている。

とんでもない物を持ち込もうとする不届き者vs国境橋の保安隊の攻防

そこで起きる思いがけないラッキー、アンラッキーな事件等 お見逃しなく！

★誘拐された娘 身代金の要求★

近年アメリカでは、携帯電話やSNSを悪用した新たな手口による誘拐事件が多発している。

10歳の娘を誘拐された母親が犯人の要求に右往左往する中

絶望的な状況に追い込まれる！ そしてまさかの結末がまっていた・・・。

★沈没船の宝★

今からおよそ300年前、フロリダ沖で歴史に残る海難事故が発生。

数100億にもなる金銀財宝を運んでいた船が、巨大なハリケーンに襲われ沈没してしまった。

今なおフロリダの海底に沈んでいるお宝を探し求めるトレジャーハンターに密着。

一体何が見つかったのか？

その他、思わぬラッキーだったりちょっとアンラッキーだったりする瞬間を集めました。

