2024Ç¯7·î29Æü¤Î¤Þ¤ë¸«¤¨¤Ï¡¦¡¦ÃÏµå¡¢¸·¤·¤¤¤Ã¤Æ¡ªÂç¼«Á³¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼SP
7·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¤Ï
ÃÏµå¡¢¸·¤·¤¤¤Ã¤Æ¡ªÂç¼«Á³¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼SP
¡ã19»þ00Ê¬¡Á21»þ00Ê¬¡ä
½Ð±é¼Ô¾ðÊó
MC¡§½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢´äÅÄ³¨Î¤Æà¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·
¥²¥¹¥È
¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·
º´ÌîÍ¦ÅÍ
½ÂÃ«Æäºé
¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·
Æ£ËÜÈþµ®
âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ
¡Ê50²»½ç¡¡·É¾ÎÎ¬¡Ë
¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡§¥Ü¥À¥ó¡¡¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥é¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Á¥ç¥¸¥Ã¥¯¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢¥Þ¥ê¡¦¥Ë¥Ø¥¤¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¥å¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë
¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¡§ÀîÅçÎí»Î
¡ú¿»¿å¤·¤¿Æ¶·¢¤«¤é´ñÀ×¤Îµß½Ð¡ú
Ä¹¤µ14Ò¤È¤¤¤¦Æ¶·¢¤òÃµ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿7¿Í¤¬¡¡ÆÍÁ³¤ÎÅ´Ë¤¿å¤ÇÃÏ²¼40£í¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇÂç¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÆ¶·¢ÁøÆñ»ö¸Î¡£
Âç±«¤Ç¡¢Æ¶·¢Æâ¤¬¥É¥ó¥É¥ó¿»¿å¤·¡¢Æþ¤ê¸ý¤âºÉ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Ã¦½Ð¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡ª
¥Õ¥é¥ó¥¹Á´ÅÚ¤«¤é¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ¤¬½¸·ë¤·¡¢»Ë¾åºÇÂçµéµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·è»à¤Îµß½ÐºîÀï¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ½õ¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ú¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¡ú
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Ú¥ó¥®¥ó¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇ¾®¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤òÄÉ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡£
Èà¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸ÂÖ¤ä¡¢4000±©°Ê¾å¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤âÅÐ¾ì¡£
À¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÆ°Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡úÅÔ²ñÀ¸³è¤ÎÀè½»Ì±¡¢Æ¶·¢¤Ëµ¢¤ë¡ú
¼«Á³Ë¤«¤Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÆ¶·¢¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿Àè½»Ì±¤¿¤Á¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Î¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢
Ì´¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ®¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬
¹¥´ñ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì»Å»ö¤â¤Ê¤¯¡¢ ¤Ò¤É¤¤Êë¤é¤·¤Ë´Ù¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢³¹¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤¸¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ú¥É¡¼¥É¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡§°Â³Ú»àÄ¾Á°¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Û¡¼¥¹¡ú
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊì»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÈÖÁÈ¡£
ÇÏ¤äÆÚ¡¢¥ä¥®¤Ê¤É¤ò»ô°é¤¹¤ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ëËÒ¾ì¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢
Â¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÀèÅ·À¤ÎÉÂ¤òÊú¤¨¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç¿Í¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¡£
¤½¤ó¤ÊÆ°Êª¤Î½ý¤òÌþ¤ä¤·¡¢Èá¤·¤¤¶¶ø¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡¢
°¦¤È¾ðÇ®¤òÃí¤°¿Æ»Ò¤Î³èÆ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡úÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÃÏµå¡ú
¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÇò¤¤¥É¡¼¥à¾õ¤ÎÊªÂÎ¤¬¡ª? ¥Ð¥ë¥È³¤¤Ë¸½¤ì¤¿¤Ò¤··Á¤ÎÇÈ¡ª¡©¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤ò½¸¤á¤¿ÈÖÁÈ¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê´ñÌ¯¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¸½¾Ý¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÂç¼«Á³¤¬ºî¤ê¤À¤¹ÉÔ»×µÄ¤Ê±ÇÁü¤ä¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë±ÇÁü¤ò°ìµó¤Ë¸ø³«¡£