2024年8月5日のまる見えは・・意外な結果！すっかりダマされたSP
意外な結果！すっかりダマされたSP
＜20時00分〜21時00分＞
出演者情報
MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）
スペシャルパネリスト：ビートたけし
ゲスト
アンミカ
櫻井翔
桜井日奈子
玉田志織
モグライダー
（50音順 敬称略）
エージェント：マシュー・チョジック（アメリカ）、マリ・ニヘイ（フィリピン）
★ベルギーのドッキリ番組★
視聴者から番組に届いた依頼をもとに、
依頼者の家族や仲間にちょっとキツメなドッキリを仕掛ける
ベルギーで人気のドッキリ番組をご紹介します。
★アンダーカバー・ボス★
大企業のトップが変装し身分を隠して自社の現場に潜入！
従業員たちに交じって働きながら、自分の会社の問題点を探る大人気番組アンダーカバーボス。
今回はアメリカの巨大アイスチェーンの女性社長が覆面調査へ。
大昔のまま止まっているシステムを使っているお店やダメダメなオーナーに直面し、
社長がまさかの行動に・・・。 いったい何が起きたのか？
★ショッピングモール立てこもり事件★
立てこもり犯を説得する交渉人に密着した番組。
フィリピンの巨大ショッピングモールで、拳銃や手りゅう弾を手にした人質立てこもり事件が発生！
人質全員の解放と事件の平和的解決を目指し、交渉人があの手この手で、
忍耐強く、犯人と向き合う。いったいどんな交渉術なのか？
その他、世界中から集めた、ちょっと笑えるダマされちゃった人たちの映像をご覧いただきます。