＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日◇東京・NHK

5人組ダンスボーカルグループのM!LKが、悲願の初出場を決めた。

今年3月リリースの「イイじゃん」が、SNS総再生回数25億回突破の大ヒット。サビで曲調が一変する“予想裏切りソング”として注目を集め、曲のキャッチーさやサビの振り付けの覚えやすさやからTikTokを中心に人気となった。

曲中のフレーズ「ビジュイイじゃん」は、「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」にもノミネートされた。

佐野勇斗（27）は昨年、NHK連続テレビ小説「おむすび」の出演者として紅白に出演。その際に「M!LKとして、みなさん出させてください！」と5人での出場を熱望していた。デビュー10周年の節目となった今年、ついに夢舞台への切符を手にした。

佐野は壇上に上がると「2015年にデビューして、10周年の年。当時からずっと紅白歌合戦に出場することを目標に掲げてやってきた」と喜びをかみしめ、「M!LKにはたくさんの歴史があるので、その歴史をすべて背負ってたくさん楽しみたい」と意気込んだ。

続けて「僕たちを応援してくれたみ！るきーず（ファンの総称）、本当にありがとう」と感謝を語り、「僕たちは日本を元気にするグループを目指しておりますので、当日楽しんじゃいたいと思います」と明るく話した。