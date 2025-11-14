BリーグオールスターU18の出場選手22名が決定…U16アジア杯出場の宮里俊佑や高橋秀成らも選出

11月13日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の出場選手を発表。3日目に行われる「インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026」のメンバー22名も公表された。

「B.LEAGUE U18 JADE」のキャプテンを務めるのは3大会連続3回目の出場となる仙台89ERSU18の阿部真冴橙。仙台ではユース育成特別枠で選手登録もされている。「FIBA U16アジアカップ2025」にも出場しポイントガードとしてのプレーメイクも光った宮里俊佑（琉球ゴールデンキングスU18）や、今大会の「SHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE」にも参加が決まった西村優真（レバンガ北海道U18）なども選出された。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズのユース育成特別枠で選手登録されている若野瑛太が率いる「B.LEAGUE U18 HELIOS」には、「MINERVA 3POINT CONTEST」に参戦する梶原悠真（滋賀レイクスU18）や宮里とともにU16アジアカップに出場した高橋秀成（U18川崎ブレイブサンダース）らが参加する。

■「B.LEAGUE U18 JADE」メンバー



#4 阿部真冴橙 （仙台 89ERSU18／3大会連続3回目）



#5 西村優真 （レバンガ北海道U18／2大会ぶり2回目）



#6 林空翔 （千葉ジェッツU18／3大会連続3回目）



#7 宮里俊佑 （琉球ゴールデンキングスU18／初選出）



#8 福地勇太 （ライジングゼファー福岡U18／初選出）



#9 浅井弘士郎 （大阪エヴェッサU18／初選出）



#10 江原行佐 （横浜ビー・コルセアーズU18／初選出）



#11 春田結斗 （名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18／2大会連続2回目）



#12 川邉蒼侑 （名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18／初選出）



#13 中川恵太 （滋賀レイクスU18／初選出）



#14 プラット聖也 （長崎ヴェルカU18／初選出）

■「B.LEAGUE U18 HELIOS」メンバー



#4 若野瑛太（名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18／2大会連続2回目）



#5 梶原悠真（滋賀レイクスU18／2大会連続2回目）



#6 小川莞大（名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18／2大会連続2回目）



#7 高橋秀成（U18川崎ブレイブサンダース／初選出）



#8 丹野路和（仙台89ERSU18／2大会連続2回目）



#9 安藤煌太朗（レバンガ北海道U182大会連続2回目）



#10 小松亮太（秋田ノーザンハピネッツU18／初選出）



#11 岸歩武（サンロッカーズ渋谷U18／初選出）



#12 長嶺充来（琉球ゴールデンキングスU18／2大会連続2回目）



#13 三上寛太（シーホース三河U18／初選出）



#14 エルマスリアダム（横浜ビー・コルセアーズU18／初選出）

【動画】昨年のBリーグオールスターU18戦ハイライト映像